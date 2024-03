La folie Jujutsu Kaisen s’empare du monde des montres connectées !

Découvrez comment l'univers de Jujutsu Kaisen prend vie avec le lancement imminent de montres connectées inspirées par vos personnages préférés. Préparez-vous à porter la puissance de Gojo, Megumi et Yuji à votre poignet !

L'anime Jujutsu Kaisen continue de captiver les fans avec la fin de sa deuxième saison et l'annonce d'une troisième en préparation par les studios MAPPA. Au-delà de l'écran, Jujutsu Kaisen s'étend à travers diverses collaborations, allant des jeux vidéo aux produits alimentaires. Aujourd'hui, c'est le monde de la technologie qui est à l'honneur avec l'annonce de montres connectées spéciales Jujutsu Kaisen, créées par GARRACK.

Jujutsu Kaisen Smartwatches announced by GARRACK brand

3 models based on Yuji, Megumi & Gojo. 14 days long battery on a single charge & 100 different workout modes. More info on March 15th & pre-order begins from March 29th pic.twitter.com/yBBI0RrQ9q

— Jujutsu Kaisen (@Go_Jover) March 3, 2024