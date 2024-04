La fièvre des petites montres continue de brûler avec la Cartier Tank Mini

Les petites montres sont devenues omniprésentes dans la communauté des collectionneurs ces dernières années. La nouvelle Tank Mini de Cartier ne fait qu'alimenter cette tendance, brisant les conventions de genre dans l'univers horloger.

Un classique revisité

La Tank Mini de Cartier ne surprend pas vraiment, étant parfaitement en phase avec la tendance actuelle. Cela dit, sa taille continue de provoquer des réactions. Lors d'une présentation, le contraste visuel de cette montre sur le poignet de Ben Clymer a interrompu tous mes collègues qui se sont empressés de prendre des photos pour leurs réseaux sociaux. Et il est facile de comprendre pourquoi. « Je cherche simplement une nouvelle expérience de port de montre », a répondu Ben à mon SMS l'interrogeant sur sa fascination pour la Tank Mini.

La Tank Mini est véritablement Art Déco dans ses proportions. Quand je l'ai essayée, elle m'a rappelé une montre géométrique de Cartier de 1925 que j'avais vue en vente dans une bijouterie vintage à Bergdorf Goodman. J'ai essayé cette montre, bien qu'elle ne soit pas pour moi (je préfère les montres Serpentis moins subtiles aux montres cocktail vintage) car elle était élégante et ses dimensions étaient le produit de son époque. Elle se sentait classique, pas diminutive. La nouvelle Mini mesure 24mm x 16.5mm et est équipée d'un bracelet en cuir d'alligator noir brillant. La seule vraie différence avec une LC moderne de plus grande taille est l'absence de piste de minutes chemin-de-fer, remplacée par une ligne discrète pour ne pas surcharger le cadran minuscule. Cette montre se sent aussi classique que son prédécesseur de plus grande taille.

Une petite montre, un grand style

Je peux admirer une petite montre, mais ce n'est généralement pas ce que je choisis en premier lors d'un rendez-vous de présentation. En fait, je lève souvent les yeux au ciel devant les petites montres – une réaction instinctive au mouvement « rendons les petites montres à nouveau formidables » sur Instagram. Mon enthousiasme pour la Tank Mini était donc inattendu. Pour être clair, ce n'est pas une « montre pour dames », c'est une montre « mini » dans un esprit de porter ce que vous voulez, peu importe ce que les autres pensent. Vous pourriez suivre l'exemple de Ben Clymer et porter la montre seule au poignet et vous réjouir du contraste saisissant d'une montre aussi petite. Ou vous pourriez suivre mon approche et la mélanger avec vos bijoux, ce que je ferais avec n'importe quelle petite montre à quartz, car je me sentirais exposé avec elle seule sur mon poignet gauche nu. Mais chacun a ses propres préférences de style pour la Tank Mini.

La Mini est délicate, mais pas trop précieuse. Elle est certainement superposable, mais contrairement au bracelet Baignoire, qui me semble plus être un bijou, ceci est une montre avec des qualifications préexistantes qui a été réduite selon les goûts du moment. C'est comme un mini sac Kelly d'Hermès ou un micro sac Classic Flap de Chanel. Pourquoi se limiter à une ou deux tailles quand on peut en créer plusieurs et capitaliser sur le succès d'une tendance, tout cela sans avoir à créer quelque chose d'entièrement nouveau ? Réduire votre modèle phare à de telles proportions extrêmes signifie une certaine confiance dans les tendances du marché. La Tank Mini n'est pas une expérience. C'est une réponse à une demande évidente.

Cette montre n'est pas techniquement nouvelle. Introduite à la fin des années 80/début des années 90, la Tank Mini a été relancée alors que Cartier connaissait une vague de succès similaire, résultant en une expansion du catalogue. En théorie, la remise à jour de la ligne Tank au cours des dernières années, qui comprend l'Américaine, la Must et la Solar Beat, est la même tentative de donner à chacun la Tank qu'il désire, dans différents styles, gammes de prix et tailles.

Il ne s'agit pas d'une « montre pour dames », mais d'une « Tiny Tank pour tous ». Cartier fabrique le produit et nous laisse décider à qui il convient. C'est une poussée silencieuse vers la fluidité des genres plutôt qu'une campagne marketing fiévreuse de CMO sur les montres unisexes pour tous. Et cela semble sincère car ce n'est pas une petite dérivée d'une Tank LC, c'est une Tank LC de taille mini.