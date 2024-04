La Doxa Sub 200T révolutionne-t-elle le monde des montres de plongée ?

Introduisant une réduction de taille et une expansion des options, la nouvelle Doxa Sub 200T surprend par son prix attractif. Découvrez pourquoi ce modèle pourrait bien être la montre de l'année dans l'univers de la plongée.

Un design hérité magnifié

Inspirée par le langage esthétique emblématique des années 60, la Doxa Sub 200T réduit les proportions de la célèbre série Sub 300, offrant une montre plus compacte et plus portable. Avec une largeur de 39 mm, une épaisseur de 10,7 mm et une longueur de 41,5 mm entre les cornes, cette montre est conçue pour s'adapter parfaitement à votre poignet tout en conservant l'attrait visuel intense des modèles plus grands.

Comparaison : Plus petite que la Sub 300 qui mesure 42.5 x 13.1 x 45mm.

Une gamme de couleurs élargie

La Sub 200T se distingue non seulement par sa taille mais aussi par son éventail de choix de couleurs. La gamme comprend 14 options de cadran, incluant des tons classiques et des nouvelles versions « sunray » pour plusieurs couleurs. Parmi les choix, on trouve le vert exclusif Seafoam disponible uniquement chez Watches of Switzerland, ainsi que les traditionnels orange, jaune, et vert.

Exclusivité : Version Seafoam disponible uniquement chez un distributeur spécifique.

Caractéristiques techniques et performances

Au cœur de la Sub 200T, on trouve le mouvement automatique suisse Sellita SW200-1, connu pour sa fiabilité. Offrant une réserve de marche de 38 heures et un battement à 4 Hz, cette montre est équipée d'un cristal saphir plat et propose un affichage de la date à trois heures. Elle est disponible avec un bracelet en acier « grains de riz » ou un bracelet en caoutchouc ajusté.

Bracelet : Options en acier ou en caoutchouc, pour un confort et une esthétique adaptés à chaque style.

Un positionnement prix compétitif

Proposée à partir de 1 400 euros (1 550 $ sur caoutchouc, 1 440 euros; 1 590 $ sur bracelet acier, 1 440 euros), la Sub 200T se positionne comme un point d'entrée abordable pour accéder au design emblématique de Doxa. Ce prix, inférieur à celui des modèles Sub 300T et nettement plus accessible que la Sub 300, rend cette montre particulièrement attractive pour les amateurs de plongée et de montres de sport.

Comparaison : Moins chère que les modèles Sub 300T et Sub 300.

Pourquoi choisir la Doxa Sub 200T ?

Au-delà de son prix compétitif, la Sub 200T offre une approche rafraîchissante du design traditionnel de Doxa. Plus compacte et disponible en de multiples coloris, elle convient parfaitement à ceux qui recherchent une montre de plongée de haute qualité sans l'encombrement des modèles plus grands. Son style distinct et ses finitions diversifiées garantissent qu'elle trouvera sa place au poignet de nombreux passionnés.

Adaptabilité : Une taille plus compacte qui convient à tous les poignets, même les plus fins.

En résumé, la Doxa Sub 200T n'est pas seulement une évolution subtile, mais une véritable révolution dans la gamme de Doxa. En combinant qualité suisse, choix de design et tarif attractif, elle se positionne comme une montre incontournable pour l'été et au-delà.