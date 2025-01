La Depancel Allure Chronograph MecaQ : l’esprit automobile français dans une montre accessible

L’univers des chronographes automobiles fascine depuis toujours les passionnés d’horlogerie. Entre les modèles haut de gamme à plusieurs dizaines de milliers d’euros et les créations plus accessibles, il existe aujourd’hui une voie médiane particulièrement intéressante. La marque française Depancel nous le prouve avec sa nouvelle Allure Chronograph MecaQ, une création qui rend hommage à l’âge d’or de l’automobile française des années 1970.

Une marque née de la passion automobile française

Née en 2018, la maison Depancel puise son inspiration dans trois légendes de l’automobile hexagonale : Delage, Panhard et Facel Vega. (Ces constructeurs ont marqué l’histoire par leurs créations d’exception – j’ai d’ailleurs eu la chance d’admirer une sublime Facel Vega HK500 lors du dernier salon Rétromobile). Cette nouvelle création s’inscrit dans la collection Allure, positionnée comme la porte d’entrée dans l’univers de la marque.

Un boîtier compact aux lignes dynamiques

La montre arbore un boîtier tonneau en acier inoxydable 316L de 36 mm de diamètre pour une épaisseur de 10,95 mm. Les finitions alternent entre surfaces brossées linéaires et accents polis, créant un jeu de lumière sophistiqué. L’entraxe de 42,8 mm assure une présence équilibrée au poignet, tandis que les cornes courtes et anguleuses, espacées de 16 mm, épousent parfaitement l’anatomie.

Des détails techniques bien pensés

Le verre saphir plat protège un cadran inspiré des tableaux de bord automobiles. La couronne signée, ornée d’un anneau rouge vif, est encadrée par deux poussoirs type « pompe » qui actionnent les fonctions chronographe. Une plaque polie gravée du numéro de série personnalise le flanc gauche du boîtier. L’étanchéité est garantie à 50 mètres, suffisante pour un usage quotidien.

Un cadran aux accents racing

Le cadran multifonction noir se pare de marquages blancs ponctués d’accents rouge, orange et jaune. Les trois compteurs chronographes adoptent la configuration classique 3-6-9, tandis qu’une échelle tachymétrique et pulsométrique court sur le pourtour. (Un clin d’œil aux instruments de mesure des voitures de course d’antan). Les aiguilles principales et les index appliqués reçoivent un traitement luminescent vert, même si son intensité reste modeste comparée à certains concurrents.

Un bracelet intégré au design contemporain

La montre affiche un poids de 149 grammes avec son bracelet en acier à maillons pleins. Bien que les cornes de 16 mm puissent accueillir un bracelet standard, l’Allure Chronograph MecaQ a été pensée comme une montre à bracelet intégré. Les premiers maillons s’évasent jusqu’à 20 mm pour épouser les flancs du boîtier avant de se rétrécir progressivement à 18 mm. Le design monobloc des maillons rappelle subtilement celui de la Streamliner de H. Moser & Cie, dans une interprétation plus sobre.

Un mouvement mecaquartz performant

Au cœur de cette création bat le calibre Seiko VK63 mecaquartz. Ce mouvement hybride associe la précision du quartz à un module mécanique pour les fonctions chronographe. Résultat : vous bénéficiez de la fiabilité du quartz tout en conservant le plaisir tactile d’un chronographe mécanique lors des activations. L’autonomie de trois ans est assurée par une pile 394.

Une proposition séduisante à prix maîtrisé

Proposée autour de 550 euros, la Depancel Allure Chronograph MecaQ représente une belle opportunité d’acquérir une montre au design racing authentique. L’assemblage et le contrôle qualité sont réalisés en France, un gage de sérieux pour cette jeune marque qui monte. Sans prétendre rivaliser avec les chronographes mécaniques haut de gamme, elle offre une expérience horlogère cohérente et aboutie, parfaite pour les amateurs d’automobile souhaitant porter un bout de leur passion au poignet.