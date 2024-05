La Delma 1924 Tourbillon : une montre de luxe robuste et limitée

À l'occasion de son centième anniversaire en 2024, Delma lance une édition limitée impressionnante, la Delma 1924 Tourbillon, mêlant haute horlogerie et robustesse extrême. Découvrons ce modèle qui défie les conventions avec son tourbillon et ses caractéristiques de montre sportive.

Conception et robustesse exceptionnelles

La Delma 1924 Tourbillon est fabriquée en acier inoxydable brossé, avec des biseaux polis, et présente un profil légèrement coussiné de 41mm de diamètre pour 14mm d'épaisseur. Son design compact et ses cornes rapprochées lui confèrent une présence notable au poignet, similaire à celle des montres Panerai ou Tutima. Bien qu'elle soit catégorisée comme montre habillée sur le site officiel de la marque, ses caractéristiques la rapprochent davantage d'un modèle sportif, offrant notamment une résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres et une protection contre les chocs jusqu'à 5,000 Gs.

Boîtier en acier inoxydable de 41 mm de diamètre

Résistance à l'eau de 200 mètres et protection antimagnétique jusqu'à 2,000 gauss

Fond vissé avec un verre saphir permettant de voir le mouvement

Un cadran utilitaire avec une touche d'élégance

Le cadran noir mat de la montre, avec une texture grainée, offre une lisibilité optimale grâce à ses index appliqués luminescents et ses aiguilles centrales pour les heures et les minutes. Le tourbillon, situé à 6 heures sous un pont en V inversé fixé par des vis bleuies, ajoute une sophistication technique tout en servant d'indicateur de seconde. Cette combinaison d'éléments fonctionnels et esthétiques souligne l'approche de Delma, qui allie performance et élégance.

Cadran noir mat avec texture grainée et index luminescents

Tourbillon visible à 6 heures avec pont en V inversé

Aiguilles et marqueurs traités avec Super-LumiNova BGW9

Un mouvement suisse de haute précision

Le cœur de la Delma 1924 Tourbillon est le Calibre DT100.01, un mouvement à remontage manuel entièrement suisse. Avec une réserve de marche de 105 heures et une fréquence de 21,600vph, ce mouvement n'est pas seulement performant, il est aussi conçu pour résister à des conditions extrêmes. Les ponts et les platines sont traités au ruthénium, offrant un contraste visuel saisissant à travers le fond de boîte transparent.

Mouvement manuel avec 105 heures de réserve de marche

Conçu pour être antimagnétique et résistant aux chocs

Esthétique raffinée avec finitions en ruthénium et texte en or

Options de personnalisation et de confort

La montre est livrée avec un bracelet en acier inoxydable et une option de bracelet en cuir noir, tous deux dotés de barrettes à ressort à libération rapide pour faciliter les changements. Le bracelet en acier affiche un design traditionnel à trois maillons, tandis que le bracelet en cuir, renforcé par des coutures blanches contrastantes, assure un confort supérieur. Ces caractéristiques rendent la Delma 1924 Tourbillon adaptable à diverses situations, qu'il s'agisse d'une réunion importante ou d'une activité de plein air.

Bracelet en acier inoxydable et option en cuir italien noir

Changement de bracelet facile sans outil grâce aux barrettes à ressort à libération rapide

Boucle en acier inoxydable brossé avec logo Delma

Cette montre n'est pas seulement un garde-temps, mais une véritable démonstration du savoir-faire de Delma dans l'univers de l'horlogerie sportive de luxe. Avec seulement 100 pièces disponibles, la Delma 1924 Tourbillon représente une opportunité unique pour les amateurs de montres qui cherchent à combiner durabilité extrême et sophistication horlogère.