La controversée Patek Philippe Cubitus se vend déjà aux enchères pour 112 500 $

À peine 25 jours après son lancement, la très discutée montre Patek Philippe Cubitus Ref. 5821/1AR a trouvé preneur sur le marché secondaire, atteignant un prix impressionnant de 112 500 $ lors d’une vente aux enchères en ligne. Malgré les critiques, cette montre démontre un succès fulgurant dans le monde de la collection horlogère.

Patek Philippe Cubitus Ref. 5821/1AR : une pièce qui divise, mais attire

Il n’est guère surprenant que le modèle Patek Philippe Cubitus ait déjà fait son apparition sur le marché de revente, seulement quelques semaines après son lancement officiel. Vendue sur la plateforme d’enchères authentifiées Bezel, cette montre a captivé un large éventail d’acheteurs potentiels, prouvant que son caractère polarisant n’a en rien ralenti son attrait auprès des collectionneurs avertis.

Le modèle Référence 5821/1AR, un design bi-ton, est rapidement devenu un objet de désir pour les passionnés malgré le scepticisme initial qu’il a suscité. Affichée au prix de vente au détail de 61 276 $, la montre a atteint aux enchères un montant presque doublé, soulignant l’attrait de la Cubitus. La montre se retrouve même listée sur des plateformes comme Chrono24 à des prix atteignant 131 976 $, bien que ces montants varient en fonction de l’authenticité des pièces.

Une vente record sur Bezel, soutenue par des investisseurs de renom

La plateforme Bezel, qui a organisé la vente, est soutenue par des célébrités et des figures influentes du monde de l’horlogerie. Parmi les investisseurs, on retrouve des personnalités comme John Legend, Kevin Hart et Steve Aoki. De plus, des experts de l’industrie horlogère tels que John Reardon, un spécialiste réputé de Patek Philippe, apportent leur expertise à Bezel, bien que Reardon n’ait pas participé directement à la vente de cette montre particulière.

Lors de l’enchère, 37 enchérisseurs se sont disputé la Cubitus, et c’est finalement un collectionneur basé aux États-Unis qui a remporté la pièce. Quaid Walker, co-fondateur et PDG de Bezel, a déclaré : « La Cubitus est une addition passionnante et controversée à la gamme de Patek Philippe. C’est un privilège de pouvoir proposer cette montre si recherchée dès son lancement à notre communauté. »

La stratégie de Thierry Stern : un succès malgré les controverses

Depuis le lancement de la Cubitus, Thierry Stern, président de Patek Philippe, est resté inflexible face aux critiques. Avant même la sortie officielle de la montre le 17 octobre, une publicité fuitée avait déjà généré de vives réactions sur les réseaux sociaux, provoquant une vague d’opinions partagées. Cependant, Stern semble être resté confiant dans sa vision, et les résultats des enchères montrent que sa stratégie porte ses fruits.

Patek Philippe est connu pour protéger scrupuleusement ses produits et ses détaillants contre la revente rapide et le marché secondaire. Pourtant, ce modèle tant attendu depuis 25 ans est déjà apparu sur le marché secondaire, avec des prix doublant ceux de la vente au détail. Stern semble avoir anticipé ce type de succès : malgré les controverses, le lancement de la Cubitus renforce la réputation de Patek Philippe en tant que marque exclusive et audacieuse, capable de susciter l’enthousiasme et la convoitise des collectionneurs du monde entier.

Alors que l’univers des montres de luxe évolue constamment, la Patek Philippe Cubitus, malgré son accueil controversé, a su s’imposer rapidement comme un modèle emblématique pour les collectionneurs avisés. Ce succès aux enchères laisse présager un avenir prometteur pour cette référence audacieuse de la marque genevoise.