La collection L.U.C de Chopard : 25 ans d’innovation sonore

Le monde de la haute horlogerie vibre aujourd’hui au son cristallin des complications sonores de Chopard. La collection L.U.C, véritable fleuron de la maison, célèbre ses 25 années d’excellence avec une série de montres à sonnerie qui redéfinissent les codes de l’horlogerie traditionnelle.

Les racines d’une renaissance horlogère

L’histoire moderne de Chopard est intimement liée à la vision d’un homme : Karl-Friedrich Scheufele. Dans les années 1980, alors que de nombreuses marques horlogères suisses s’appuyaient encore sur des mouvements externes, il entreprend un projet ambitieux : transformer Chopard en une véritable manufacture horlogère.

Cette quête d’indépendance commence par la création d’un mouvement automatique innovant, le calibre 1.96 (un petit rappel historique : ce nom fait référence à l’année de son achèvement). Une prouesse technique qui allait marquer le début d’une nouvelle ère pour la maison. À l’époque, plutôt que d’acquérir une manufacture existante, l’équipe décide de partir d’une page blanche.

L’excellence comme signature

La collection L.U.C, nommée en hommage à Louis-Ulysse Chopard, le fondateur de la maison, incarne cette quête de perfection. Le premier mouvement, le calibre 1.96, développé avec l’expertise de Michel Parmigiani, est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus beaux mouvements automatiques suisses. Équipé d’un micro-rotor et de deux barillets superposés offrant une réserve de marche de 65 heures, il fait ses débuts en 1997 dans la L.U.C 1860.

Une symphonie mécanique

En 2016, Chopard franchit une nouvelle étape en présentant sa première montre à répétition minutes. La L.U.C Full Strike (vous l’imaginez peut-être sur votre poignet ?) introduit une innovation mondiale : des timbres en saphir taillés dans le même bloc que le verre, créant une résonance unique et une clarté sonore exceptionnelle. Le cristal joue ici un double rôle, servant également d’amplificateur acoustique naturel.

La quête du son parfait

L’histoire prend un tournant fascinant en 2018, quand la maison s’associe avec les virtuoses Renaud et Gautier Capuçon. Ces musiciens de renommée mondiale (je les ai entendus en concert, leur sensibilité musicale est extraordinaire) ont contribué à affiner la signature sonore des montres à sonnerie Chopard. Une collaboration unique entre le monde de la musique classique et celui de la haute horlogerie.

Le trio des merveilles sonores

En 2022, Chopard présente trois modèles exceptionnels utilisant le système breveté de timbre en saphir monobloc :

La L.U.C Strike One se distingue par son boîtier de 40 mm en or rose éthique et son cadran guilloché. La plus compacte du trio, avec une épaisseur remarquable de 9,86 mm, elle sonne les heures avec une élégance discrète. Son calibre L.U.C 96.32-L intègre un micro-rotor en or 22 carats et la technologie Twin à double barillet, garantissant 65 heures de réserve de marche.

La L.U.C Full Strike Sapphire, limitée à 5 exemplaires, pousse l’innovation encore plus loin avec un boîtier de 42,5 mm entièrement en saphir. Son calibre 08.01-L de 533 composants peut sonner jusqu’à 12 fois l’heure la plus complexe (12 heures et 59 minutes) avec une seule charge de son barillet dédié à la sonnerie.

La L.U.C Full Strike Tourbillon, série limitée à 20 pièces en or rose, marie la complexité du tourbillon à la poésie de la répétition minutes. Son calibre 08.02-L de 568 composants maintient une réserve de marche de 50 heures et porte la certification chronomètre COSC.

Une symphonie de finitions

Chaque modèle bénéficie du prestigieux Poinçon de Genève, attestant d’un niveau de finition exceptionnel. Les angles rentrants polis, les côtes de Genève, et les perlages sont réalisés entièrement à la main, témoignant d’un savoir-faire artisanal rare.

Ces garde-temps d’exception, dont la demande dépasse largement l’offre, sont destinés aux collectionneurs les plus avertis. Ils représentent l’aboutissement de 25 années de recherche et d’innovation dans l’art de la sonnerie horlogère. Une véritable symphonie mécanique qui résonne comme un hommage à l’histoire de la haute horlogerie suisse.