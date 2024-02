La collaboration inédite TAG Heuer x Malbon : Une montre connectée dédiée au golf

TAG Heuer, célèbre horloger suisse, s'associe à Malbon pour une montre connectée qui vise les amateurs de golf. Découvrez tout sur la TAG Heuer Connected x Malbon Golf Edition : fonctionnalités, design, prix et date de sortie.



Un concentré de technologie pour les golfeurs

La TAG Heuer Connected Calibre E4 45mm X Malbon Golf Edition n'est pas qu'une simple montre connectée. Conçue spécifiquement pour les golfeurs, elle offre une gamme de fonctionnalités dédiées à améliorer leur jeu. Avec 40 000 parcours de golf préchargés dans le monde et la capacité de suivre chaque coup, cette montre est un véritable caddie électronique au poignet.

Outre le suivi des performances, le dispositif propose des recommandations de clubs basées sur l'analyse des données du joueur et fournit des informations précieuses sur chaque trou, telles que la distance jusqu'au green ou aux bunkers.

Design : une fusion de patrimoine et de modernité

La collaboration entre TAG Heuer et Malbon Golf apporte une esthétique unique à la Connected Calibre E4 45mm. Arborant les couleurs signature de Malbon Golf — bleu, vert et jaune — le boîtier en titane noir sablé DLC de 45 millimètres et les marquages sur la lunette symbolisant les 18 trous d'un parcours de golf, cette édition spéciale allie héritage horloger et modernité.

La montre est livrée avec deux options de bracelet interchangeables, en cuir et en caoutchouc, ainsi que deux cadrans numériques exclusifs mettant en vedette la mascotte de Malbon Golf.

Une collection capsule exclusive

Au-delà de la montre, cette collaboration donne naissance à une gamme de produits dérivés inspirés du golf, comprenant des chemises, des pulls, des casquettes, des gants et des balles de golf. Une première pour TAG Heuer, qui s'immisce dans l'univers des accessoires de golf.

Prix et disponibilité

La TAG Heuer Connected x Malbon Golf Edition sera disponible à partir du 26 février dans les boutiques sélectionnées et en ligne. Les intéressés peuvent s'inscrire sur le site officiel de TAG Heuer pour un accès anticipé dès le 24 février. Le prix attendu de cette montre connectée de luxe est de 2 950 Euros.