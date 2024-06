La Citizen Promaster Eco-Drive Diver Orca : Une Orque dans l’Océan des montres de plongée

Alerte spoiler : après avoir passé quelque temps au QG, la montre de plongée est à nouveau « Free Willy ». Saviez-vous que les orques s’échouent parfois intentionnellement ? Elles le font pour chasser les phoques du littoral, par exemple. C’est un spectacle spectaculaire, mais il y a pas mal de risques impliqués, et les voir lutter pour retourner à la mer est une expérience éprouvante pour les nerfs. La semaine dernière, une Citizen Promaster Eco-Drive Diver Orca s’est échouée sur les rives de Fratello – était-elle à la chasse aux Fratelli ?

La découverte de l’Orca échouée

Trouver l’Orca échouée de 46 × 14,6 mm avec une longueur de 50 mm « d’aileron à aileron » a été toute une surprise. Nous avons rapidement découvert que nous n’étions pas au menu de l’Orca, et après avoir joué avec la bête de 118g, nous l’avons renvoyée. Voici le récit du temps que nous avons passé ensemble.

L’Orca originale de Citizen a été « découverte » en 2006. La montre était logée dans un boîtier en titane de 48 mm et est devenue une sorte de héros culte avant de disparaître. En 2022, l’Orca a refait surface. Elle était 2 mm plus petite et non plus en titane, mais en acier et avec trois coloris différents.

Observer la Citizen Promaster Eco-Drive Diver Orca

Avant de plonger plus profondément avec la Citizen Promaster Eco-Drive Diver Orca, il est préférable de l’observer d’abord. La montre de la collection Promaster Sea a une forme clairement inspirée de la forme et des couleurs de l’orque, la majestueuse baleine tueuse noire et blanche sans prédateurs naturels.

Le design saisissant, quelque peu organique et en même temps futuriste de la Diver Orca est également sportif. Les formes arrondies dominent cette montre de plongée fonctionnelle, qui arbore un cadran noir à trois aiguilles avec une fenêtre de date à 3 heures. Les index des heures blancs et bombés ainsi que les indentations de la lunette sont très « orquesques ».

Des détails qui se démarquent

Le marqueur orange vif à 12 heures, le texte « DIVER’S 200m » à 6 heures sur le cadran, et surtout l’aiguille des minutes vive se détachent comme des bouées dans l’océan. La Promaster Eco-Drive Diver Orca est conforme à la norme ISO 6425 et offre également une résistance aux chocs et au magnétisme.

Comme vous vous y attendez d’une montre étanche à 200 m, elle est dotée d’une couronne vissée. Vous obtenez également une lunette unidirectionnelle avec d’énormes chiffres, des aiguilles et des index remplis de matière luminescente. Les index brillent en bleu tandis que les aiguilles brillent en vert, garantissant la lisibilité de la montre dans l’obscurité.

Un bracelet en polyuréthane pratique

Le bracelet en polyuréthane noir imite la forme de l’aileron de l’orque et se ferme avec une boucle ardillon. De plus, comme le bracelet est très long, il s’adaptera facilement par-dessus votre combinaison de plongée.

À l’intérieur du cadre robuste de l’Orca bat un mouvement alimenté par la lumière. Le calibre solaire à quartz E168 Eco-Drive peut se passer de lumière pendant 180 jours avant de tomber à plat.

Porter l’Orca, une affaire de goût

La Citizen Promaster Eco-Drive Diver Orca est une question de goût. Oui, elle possède des éléments visuels qui crient « orque » haut et fort, mais alors que la beauté, la grâce et la puissance de son homonyme qui règne sur les océans est incontestée, la montre de plongée Orca ne l’est pas.

Sa nature robuste et sa construction solide en font une excellente montre de plongée. De plus, la combinaison de fonctionnalité et d’un look original, que quelqu’un au QG a qualifié d' »amusant », en fait une montre de vacances décontractée et facile à porter.

« Free Willy »

Divulgation complète : je dévore les documentaires sur les orques et je suis en totale admiration devant elles (saviez-vous que des chercheurs ont découvert que le QI des orques est équivalent à celui des humains de 15 ou 16 ans ?). La Promaster Eco-Drive Diver Orca, en revanche, n’est pas pour moi.

Hé, je ne dis pas que c’est une montre stupide. Au contraire, j’apprécie son look original. Je n’aime tout simplement pas la lunette arrondie, même si elle est (apparemment) facile à manipuler avec des gants mouillés. Je n’aime pas non plus la façon dont le bracelet est façonné et se fond dans le boîtier. Tout est juste un peu trop arrondi à mon goût.

La Citizen Orca est également trop grande pour mon poignet, qui ne sera jamais recouvert d’une combinaison de plongée. C’est pourquoi je n’ai ressenti aucun regret lorsque j’ai dû laisser l’Orca partir « Free Willy ». Je suis sûr qu’elle sera mieux à sillonner les mers au poignet de quelqu’un d’autre.

Néanmoins, pour 279 €, vous obtenez une montre de plongée solide, sportive et multifonctionnelle avec des caractéristiques de design uniques. La Citizen Orca ne ressemble certainement à rien d’autre sur le marché aujourd’hui.

En fin de compte, si vous recherchez une montre de plongée originale, robuste et abordable, la Citizen Promaster Eco-Drive Diver Orca pourrait bien être le compagnon idéal pour vos aventures sous-marines. Mais si, comme moi, vous préférez un design plus classique et une taille plus modeste, vous pourriez être tenté de la laisser s’échouer sur les rives d’un autre poignet.