La Circula ProFlight Blue : une montre d’aviateur qui va vous faire décoller !

Une nouvelle étoile vient de faire son entrée dans le firmament des montres d’aviateur. La Circula ProFlight Blue allie avec brio le charme intemporel des montres de pilote et un design résolument moderne. Cette pièce unique promet de conquérir le cœur des passionnés d’horlogerie et des amateurs d’aviation.

Un design qui prend son envol

La Circula ProFlight Blue se distingue par son esthétique audacieuse :

Un boîtier en acier inoxydable 316L de 40,6 mm de diamètre

Un cadran bleu avec un motif azuré au centre et une texture granuleuse à l’extérieur

Des chiffres appliqués bleus avec du Super-LumiNova suisse

Une police de caractères unique, conçue par le célèbre designer Guy Bove

Le design de la ProFlight Blue réinvente les codes classiques des montres d’aviateur tout en conservant leur essence.

Une technique de haut vol

Sous ses airs élégants, la Circula ProFlight cache une mécanique de précision :

Mouvement Sellita SW200-1 Elaboré

Fréquence de 28 800 alternances par heure

Réserve de marche de 41 heures

Précision ajustée entre -5 et +7 secondes par jour

Protection antimagnétique jusqu’à 80 000 A/m (1 000 gauss)

Ces spécifications techniques font de la ProFlight une montre fiable et précise, digne des cockpits les plus exigeants.

Un confort de pilotage optimal

La Circula ProFlight Blue a été conçue pour offrir une expérience de port exceptionnelle :

Dimensions équilibrées : 40,6 mm de diamètre, 45,8 mm de longueur et 13,6 mm d’épaisseur

Poids de 95 grammes sur bracelet en nylon

Verre saphir légèrement bombé avec traitement antireflet

Étanchéité jusqu’à 150 mètres

Ces caractéristiques assurent un confort optimal au quotidien, que vous soyez aux commandes d’un avion ou les pieds sur terre.

Des détails qui font la différence

La ProFlight Blue se distingue par une multitude de détails raffinés :

Un boîtier au profil complexe, mêlant finitions satinées et polies

Une couronne vissée ornée du logo Circula luminescent

Un fond de boîte gravé d’une hélice (sur la version finale)

Un bracelet en nylon façon toile à voile avec doublure en cuir

Ces éléments contribuent à faire de la ProFlight une montre unique et attrayante.

Une luminosité exceptionnelle

La lisibilité nocturne est cruciale pour une montre d’aviateur. La Circula ProFlight excelle dans ce domaine :

Super-LumiNova suisse sur les aiguilles et les index

Luminosité homogène et durable

Lisibilité optimale, de jour comme de nuit

Cette luminosité exceptionnelle garantit une lecture aisée de l’heure dans toutes les conditions.

Un rapport qualité-prix imbattable

La Circula ProFlight Blue est proposée à un prix très compétitif :

1 029 € sur bracelet en nylon

1 089 € sur bracelet en acier

Ce positionnement tarifaire en fait une option très attractive dans l’univers des montres d’aviateur de qualité.

La Circula ProFlight Blue s’impose comme une référence incontournable dans l’univers des montres d’aviateur modernes. Son design unique, fruit de la collaboration avec le talentueux Guy Bove, allie harmonieusement tradition et modernité. Ses performances techniques, son confort de port et son rapport qualité-prix exceptionnel en font une option de choix pour les passionnés d’horlogerie et d’aviation. Que vous soyez pilote chevronné ou simplement amateur de belles montres, la ProFlight Blue saura vous séduire et vous accompagner dans toutes vos aventures, sur terre comme dans les airs.