La Circula Facet : Une montre sportive au raffinement inégalé et au rapport qualité-prix exceptionnel

Réputée pour ses montres-outils robustes et de haute qualité offrant une valeur remarquable, Circula, la marque horlogère allemande basée à Pforzheim, se démarque dans l’univers horloger. Connue pour ses montres de terrain à boîtier durci, ses montres de plongée en titane pour les grandes profondeurs et ses montres de pilote classiques, Circula s’inscrit dans la lignée des grands fabricants allemands de montres-outils. Mais avec la Circula Facet, la marque propose une création totalement inédite et originale, tant en termes de design que d’intention.

Un design unique et sophistiqué, fruit d’une collaboration prestigieuse

Pour développer la Facet, Circula a fait appel au talent de Guy Bove, designer suisse de renom et ancien directeur créatif des prestigieuses maisons IWC et TAG Heuer. Fort de leur récente collaboration sur la montre de pilote ProFlight, Bove était le partenaire idéal pour aider Circula à concevoir une montre de sport sophistiquée. Et le résultat est à la hauteur des attentes. La montre, justement nommée, se distingue par ses multiples facettes qui habillent le boîtier et le bracelet, laissant peu de place aux courbes.

Presque tous les éléments du boîtier et du bracelet arborent des angles doux et des finitions contrastées. Loin d’être agressive malgré ses lignes droites et ses transitions nettes, la montre dégage une impression de subtilité et de raffinement. Avec son diamètre de 38 mm, sa longueur de 44 mm entre les cornes et sa faible épaisseur de 10 mm, la Facet offre des dimensions idéales pour une montre polyvalente, adaptée à une grande variété de poignets. Étanche jusqu’à 100 m, elle se passe toutefois de couronne vissée.

Un cadran texturé captivant et des couleurs audacieuses

La Facet de Circula se décline en trois couleurs de cadran : un marron chaleureux, un argent élégant et un pétrole intense. Le cadran gaufré présente un motif fascinant de cercles concentriques formés par les roues dentées stylisées, emblématiques du logo de Circula. Ce motif, qualifié de « symétrie irrégulière » par la marque, offre une texture profonde et singulière qui ne manque pas d’attirer l’œil.

Seuls un discret nom Circula à 12 heures et la mention « Made in Germany » à 6 heures, sous le guichet de date, viennent orner ce cadran hypnotisant. Les aiguilles hexagonales et les index facettés, plaqués palladium, sont remplis de Super-LumiNova BGW9 suisse sur les versions pétrole et marron. Le cadran argent opte quant à lui pour des aiguilles et des index revêtus de PVD avec un lume C7.

Si Circula fait preuve d’audace dans le choix des couleurs de cadran, l’absence d’une version noire pour cette montre destinée à vous accompagner en toutes circonstances peut surprendre. Gageons que la marque comblera cette lacune à l’avenir. Le cadran marron, riche et chaleureux, apporte une touche d’originalité, pour peu qu’il s’accorde à votre style et à votre garde-robe.

Mais si vous me demandez mon avis, je craquerais volontiers pour le sublime cadran pétrole. Ce vert-bleu profond, rappelant celui de la NOMOS Club Sport Neomatik 37, offre un contraste saisissant avec le boîtier.

Un mouvement manufacturé d’exception pour une montre de sa catégorie

Dans la gamme de prix de 1 000 à 2 000 euros, les montres sont souvent équipées d’un mouvement Sellita SW200 ou d’un calibre similaire. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve sur une grande partie de la collection Circula. Mais pour la Facet, la marque a vu les choses en grand en optant pour un mouvement manufacturé suisse La Joux-Perret G100 en grade Soigné. Avec sa réserve de marche généreuse de 68 heures, sa fréquence de 28 800 alternances par heure et sa décoration soignée, ce calibre est une belle surprise qui se distingue par ses performances remarquables.

Un bracelet intégré ingénieux qui fait la part belle à la polyvalence

Élément clé du design de la montre, le bracelet se fond parfaitement dans le boîtier de la Facet. L’évasement au niveau des cornes assure une intégration harmonieuse entre le bracelet et le boîtier, pour un rendu des plus cohérents. Les maillons, d’une épaisseur équilibrée, offrent une articulation optimale et un confort irréprochable.

Circula innove en proposant aux acheteurs le choix entre un fermoir papillon, comme sur notre modèle de test, ou un fermoir à bouton-poussoir avec micro-réglage sans outil. Si le fermoir papillon se distingue par son profil extra-plat et son esthétique épurée, le fermoir à bouton-poussoir sera un choix plus sûr pour ajuster parfaitement la montre à son poignet.

Une montre à l’épreuve des tendances grâce à son système de bracelets interchangeables

La folie des montres de sport à bracelet intégré a sans doute atteint son apogée il y a quelques années, mais elle ne semble pas prête de s’essouffler. Personnellement, je suis conquis par l’approche adoptée par Circula pour la Facet. À première vue, on croirait un bracelet intégré. Le bracelet se fond dans le boîtier de manière fluide, les cornes polies se fondent dans les larges maillons polis du bracelet, et les maillons en H se plient précisément à l’extrémité des cornes. Pourtant, la montre est dotée d’une largeur de cornes standard de 20 mm, permettant de changer de bracelet à volonté.

Vous profitez ainsi de 90% de l’esthétique d’une montre à bracelet intégré, tout en bénéficiant de la praticité des bracelets interchangeables. Un compromis que beaucoup apprécieront.

La Circula Facet s’impose comme une montre incontournable dans un marché concurrentiel

Les montres de sport en acier inoxydable plus ou moins similaires ne manquent pas sur le marché, que votre budget soit inférieur avec la Tissot PRX, supérieur avec la Zenith Defy Skyline, ou dans la même fourchette de prix avec la Christopher Ward C60 Trident Pro 300. En lançant la Facet, Circula se jette dans un marché saturé, mais avec une proposition réellement séduisante.

Du mouvement manufacturé La Joux-Perret au cadran gaufré, en passant par le design et la finition remarquables du boîtier et du bracelet, la Facet a de sérieux arguments à faire valoir. Elle offre en prime le look d’une montre de sport à bracelet intégré, sans pour autant vous limiter à des bracelets propriétaires – un avantage non négligeable pour les passionnés de montres ayant déjà une belle collection de bracelets. La Circula Facet s’impose donc comme une montre à ne pas manquer pour les amateurs de belles pièces horlogères alliant esthétique, performance et polyvalence.