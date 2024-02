La Chronique du Temps Givré : Le Chronographe Porsche Design 1 GP Réédité pour le GP Ice Race

C'est la saison des courses sur glace et pour marquer l'événement, Porsche Design et Hodinkee dévoilent leur édition limitée du Chronographe 1 GP, un hommage horloger à la compétition givrée.

Un Événement Glacé au Cœur Chaud de la Passion Automobile

L'effervescence règne à Aspen, CO, où se tient le célèbre GP Ice Race. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sensations fortes et de mécaniques d'exception. Dans cette course unique où les bolides défient le verglas, Porsche Design s'impose comme le chronométreur officiel. Les fondateurs de Hodinkee, Ben Clymer et James Stacey sont présents pour capturer chaque instant de cet événement hors normes.

Cette compétition n'est pas une simple course; elle est un hommage vibrant au Professeur Ferdinand Porsche, dont le neveu Ferdi Porsche a relancé en 2019 le GP Ice Race tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une tradition qui perdure et qui rassemble les passionnés autour d'un héritage commun.

Un Garde-temps Exclusive en Édition Limitée

Ce chronographe spécial est bien plus qu'un instrument de mesure du temps; c'est une pièce de collection conçue spécialement pour honorer ce fameux rallye. Seulement 250 exemplaires ont été produits, faisant de cette montre un objet aussi rare qu'exceptionnel. Inspiré par un modèle datant de 1972, ce bijou horloger se pare non pas d'un habituel revêtement PVD noir mais d'un titane sablé lui conférant une allure brute et élégante.

Bicompax avec totalisateurs 30 minutes et 12 heures

Mouvement mécanique WERK 01.240 certifié chronomètre

Réserve de marche de 48 heures

Un Design qui Rend Hommage à l'Histoire Automobile

Chaque détail du Porsche Design Chronograph 1 GP Edition a été pensé pour refléter l'esprit des courses sur glace. Le contraste frappant entre la couronne et les poussoirs revêtus de PVD noir et le boîtier en titane sablé rappelle la blancheur des pistes enneigées confrontation aux véhicules racés.

A cela s'ajoute un choix raffiné entre bracelet en velcro blanc ou en cuir noir avec système d'attache rapide, ainsi que des cornes capotées typiques des années '70 et une lunette lisse parfaitement adaptée au poignet. Sans oublier la flange périphérique arborant un compteur secondaire stylisé et une aiguille centrale du chronographe rouge vif pour une touche dynamique supplémentaire.

Des Fonctionnalités Pensées pour les Afficionados

Au-delà du simple affichage du temps, ce chronographe offre une expérience immersive dans l'univers automobile avec son bracelet NATO supplémentaire nommé ‘Mankei', inspiré du lieu de rencontre international des fans de sport automobile. Réalisé dans le même cuir que celui habillant les intérieurs des voitures sportives Porsche, il arbore une teinte verte (Pantone 7537 C) écho au restaurant éponyme.