La Chopard Alpine Eagle XL chrono en or rose 18 carats vous fera chavirer le cœur !

Préparez-vous à être ébloui par la dernière création de Chopard : l’Alpine Eagle XL Chrono en or rose éthique 18 carats, avec un bracelet assorti. Cette montre de luxe allie sportivité et élégance, offrant une alternative séduisante aux icônes horlogères telles que la Royal Oak d’Audemars Piguet.

Un mouvement chronographe de haute précision

Au cœur de cette Alpine Eagle XL Chrono (référence 295393-5002) bat le calibre manufacture 03.05-C de Chopard. Ce mouvement automatique certifié Chronomètre COSC offre les fonctions d’heure, date et chronographe flyback 12 heures. Avec ses 310 composants et son épaisseur de 7,6 mm, il allie robustesse et fiabilité. Vous pourrez admirer sa finition soignée et son rotor en or assorti à travers le fond saphir du boîtier.

Fréquence : 4 Hz

Réserve de marche : 60 heures

Un cadran gris « Bernina » captivant

Le cadran de l’Alpine Eagle XL Chrono marie subtilement l’ADN de Chopard et l’esthétique de la célèbre Rolex Daytona « Paul Newman ». Pour ce modèle, Chopard a opté pour un cadran gris « Bernina », obtenu par traitement galvanique. Cette couleur, inspirée des façades rocheuses des Alpes suisses, se marie harmonieusement aux touches d’or rose et de rouge, offrant une lisibilité optimale.

Un boîtier et un bracelet en or massif

Avec ses 44 mm de diamètre et ses 13,15 mm d’épaisseur, le boîtier de l’Alpine Eagle XL Chrono en or rose 18 carats impose sa présence au poignet. Son design allie style industriel et finitions luxueuses, pour un résultat à la fois moderne et intemporel. Étanche à 100 mètres, cette montre est prête à affronter toutes les situations.

Le bracelet assorti en or rose 18 carats ajoute une touche d’opulence à l’ensemble. Bien que magnifique, il est important de noter que ce bracelet ne dispose pas d’un système de changement rapide, ce qui peut limiter sa polyvalence au quotidien.

Un prix à la hauteur de sa magnificence

L’ajout du bracelet en or massif a un coût : comptez environ 30 000 € de plus par rapport à un modèle en or sur bracelet en cuir. Le prix de cette Chopard Alpine Eagle XL Chrono en or rose (Réf. 295393-5002) s’élève ainsi à 73 400 €. Un tarif justifié par la quantité d’or nécessaire à la réalisation de ce garde-temps d’exception.

Si vous êtes à la recherche d’une montre sportive de luxe alliant confort, performance et esthétique, l’Alpine Eagle XL Chrono en or rose 18 carats de Chopard saura combler vos désirs les plus exigeants. Une pièce aussi agréable à porter que magnifique à regarder, qui ne manquera pas de faire tourner les têtes à votre poignet.