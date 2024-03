La Calatrava de Patek Philippe : Un hymne à l’artisanat d’excellence et à l’innovation horlogère

Symbole du savoir-faire horloger de Genève, la Calatrava de Patek Philippe s'offre un retour remarqué avec un cadran guilloché iconique et un mouvement contemporain à remontage manuel. Découvrez cette pièce maîtresse, qui allie tradition et modernité.

Une pièce historique, renouvelée

Depuis que la famille Stern a repris les rênes de Patek Philippe en 1932, marquant l'entrée de l'entreprise dans l'ère des montres-bracelets, le modèle Calatrava est devenu un emblème de la manufacture basée à Genève. Absente depuis 2018, la nouvelle Calatrava réintroduit le célèbre fini guilloché dans la collection, tout en bénéficiant d'un calibre à remontage manuel au réservoir d'énergie prolongé.

Créée en se basant sur les principes minimalistes du Bauhaus, où la forme doit suivre la fonction, la référence 96 originale a été déclinée en de nombreuses versions, présentant différentes finitions pour le boîtier et le cadran, mais toujours reconnaissable. Avec la nouvelle référence 6119, Patek Philippe rend hommage à ces modèles du passé tout en y insufflant une touche de modernité.

Un hommage à la tradition et à l'innovation

Le nouveau modèle regarde vers le passé tout en se projetant dans le futur. En effet, il s'inspire de la légendaire référence 3919 lancée en 1985, ainsi que de sa réinterprétation en 2006, la référence 5119. Avec un boîtier maintenant agrandi à 39 mm, la 6119 vise un public recherchant une présence plus marquée au poignet. « Nous souhaitions rendre la Calatrava plus masculine », explique Thierry Stern, président de Patek Philippe, soulignant ainsi le passage délicat du modèle à une dimension plus contemporaine sans perdre de son élégance innée.

Des détails raffinés pour une élégance intemporelle

La Calatrava 6119 brille par ses subtilités de conception, s'inspirant de divers modèles historiques de la marque. Les indices horaires multifacettes rappellent les origines du design Calatrava, tandis que les aiguilles dauphines et les cornes courbées offrent un confort de port exceptionnel. Attachée à un bracelet en alligator noir brillant avec une boucle en or blanc, cette montre est un bijou d'artisanat.

Le cadran de la Calatrava en or blanc se pare d'une teinte anthracite tendance, avec une finition satinée verticale. Les index appliqués et les aiguilles dauphines, également en or blanc, jouent avec la lumière tout en assurant une excellente lisibilité. La minuterie chemin de fer constitue un détail nouveau qui encadre avec élégance le cadran, surmonté d'un verre saphir de forme « boîte » et cerclé du célèbre guilloché clous de Paris.

Le guilloché clous de Paris : un héritage artistique

Le guilloché clous de Paris, qui orne la lunette de la Calatrava, représente une des formes les plus complexes de cette technique décorative, produisant de minuscules pyramides aux bases carrées. Résultat d'une expertise artisanale minutieuse, ce motif est exécuté par des artisans qualifiés de la manufacture, qui guident l'outil de fraisage motorisé avant de procéder à un polissage final. Cette décoration renforce le jeu de lumière sur la montre, ajoutant une profondeur visuelle au cadran.

La Calatrava de Patek Philippe, avec son boîtier en or blanc et son cadran anthracite, incarne l'alliance parfait entre tradition horlogère et innovation technique. Par ses finitions soignées et son mouvement contemporain, elle rend hommage à l'héritage de la maison tout en se projetant avec assurance dans le futur. Cette montre est plus qu'un instrument de mesure du temps ; c'est une œuvre d'art au poignet, témoignage du savoir-faire exceptionnel des horlogers de Genève.