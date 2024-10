La Bulova Super Seville : l’icône des années 70 revient avec style pour le 150e anniversaire de la marque

À l’occasion de son 150e anniversaire, Bulova a marqué les esprits en rééditant une montre emblématique : la Super Seville. Entre hommage au passé et innovations modernes, ce modèle s’impose comme une référence incontournable pour les amateurs de montres. Découvrez ce qui fait de la Super Seville une montre unique, alliant élégance vintage et précision contemporaine.

un retour historique pour un modèle culte

Lors des célébrations de son 150e anniversaire, Bulova a captivé l’attention en remettant sur le devant de la scène une montre légendaire : la Super Seville. Cette montre, qui a fait son retour en force en début d’année, est un clin d’œil au modèle original des années 70, avec des améliorations notables qui en font un incontournable du marché actuel.

La Bulova Super Seville arbore un boîtier TV de 38 mm, immédiatement reconnaissable. Ce design unique, véritable signature de l’époque, rappelle l’importance historique de Bulova. La marque a en effet fait parler d’elle dès 1941 en diffusant la toute première publicité télévisée payante au monde. Une montre à la fois classique et avant-gardiste, qui continue de séduire aujourd’hui.

un design élégant et intemporel

Le charme de la Super Seville réside dans ses détails soignés. Son cadran est entouré d’une lunette cannelée rappelant une pièce de monnaie, qui apporte une touche d’élégance et de raffinement. Ce détail renforce son côté vintage tout en restant parfaitement en phase avec les tendances actuelles.

Autre élément marquant : le bracelet intégré à trois maillons inspiré des années 70. Ce dernier confère à la montre une apparence cohérente et harmonieuse, tout en assurant un confort optimal sur différents types de poignets. En effet, lors de l’événement anniversaire, de nombreux participants portaient des modèles de la Seville, et la montre semblait parfaitement s’adapter à chacun.

trois cadrans aux teintes captivantes

La Super Seville est proposée avec trois déclinaisons de cadrans, permettant à chacun de trouver la version qui lui correspond. Vous aurez le choix entre les coloris suivants :

Cadran bleu : un classique élégant qui s’adapte à toutes les occasions.

Cadran vert : une teinte originale et moderne qui a conquis de nombreux amateurs de montres.

Cadran blanc dans un boîtier en acier inoxydable doré : une option luxueuse et raffinée.

Chaque version est dotée d’une fenêtre de date agrandie pour une lisibilité optimale. Si le modèle au cadran vert a particulièrement retenu l’attention lors de l’événement, grâce à son caractère audacieux et son équilibre parfait, tous les modèles séduisent par leur qualité de finition et leur allure distinguée.

la précision à son paroxysme avec le mouvement 262 kHz

À l’intérieur de la Super Seville, on retrouve le mouvement propriétaire de Bulova, le 262 kHz Precisionist. Ce calibre quartz, particulièrement innovant, vibre à une fréquence huit fois supérieure à celle des mouvements quartz traditionnels. Le résultat ? Une trotteuse au mouvement fluide, symbole du savoir-faire de Bulova.

Ce mouvement de précision est également renommé pour son exactitude impressionnante. Capable de maintenir une précision à quelques secondes près par an, il surpasse largement la plupart des montres à quartz sur le marché. Résistant aux variations de température, il garantit une fiabilité à toute épreuve, faisant de la Super Seville une montre aussi performante qu’esthétique.

un hommage aux archives avec des touches contemporaines

Bulova excelle dans l’art de réinterpréter ses modèles historiques. La Super Seville ne fait pas exception, s’inspirant directement des montres des années 70 tout en y ajoutant les avancées technologiques d’aujourd’hui. Ainsi, si elle offre l’apparence et le ressenti d’un modèle vintage, la Super Seville bénéficie des améliorations modernes en termes de fiabilité et de confort.

Sur le poignet, la montre se porte avec aisance et élégance. Son design sobre et épuré s’accompagne de fonctionnalités actuelles, offrant ainsi un compromis parfait entre nostalgie et modernité. La Super Seville est bien plus qu’un simple hommage à l’histoire de la marque ; c’est une véritable réinvention.

une célébration de l’héritage de bulova

L’événement du 150e anniversaire de Bulova ne s’est pas limité à la présentation de ses nouvelles montres. La marque a également dévoilé un documentaire exclusif intitulé America Telling Time, retraçant ses 150 ans d’histoire. Ce film explore en profondeur l’évolution de Bulova, en passant par ses montres emblématiques et ses innovations qui ont marqué le monde de l’horlogerie.

Bien que ce documentaire ne soit pas encore disponible en ligne, Bulova a organisé plusieurs projections à travers le pays, offrant ainsi aux passionnés une occasion unique de plonger dans l’histoire fascinante de la marque. Ce film, véritable hommage au passé de Bulova, permet de comprendre comment la marque est parvenue à s’imposer comme un acteur majeur de l’industrie horlogère.

un prix accessible pour une montre d’exception

Avec un prix fixé à 695 €, la Bulova Super Seville se positionne comme un choix attractif pour ceux qui recherchent une montre alliant style, histoire et performance. Que vous soyez un collectionneur passionné ou simplement à la recherche d’un modèle iconique, la Super Seville saura répondre à vos attentes.

Bulova prouve une fois de plus qu’elle maîtrise l’art de l’équilibre entre hommage au passé et innovation. La Super Seville, avec son design distinctif et son mouvement de pointe, incarne parfaitement cette philosophie.

En conclusion, la Bulova Super Seville s’impose comme une montre à ne pas manquer, tant pour son héritage horloger que pour sa modernité. Ce modèle emblématique est à découvrir dans les collections de Bulova, pour ceux qui souhaitent allier élégance et performance.