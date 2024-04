La Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC bat tous les records : découvrez la montre mécanique la plus fine du monde!

L'étoile de l'horlogerie ultra-fine, Bulgari, vient de reconquérir le titre de la montre mécanique la plus fine au monde avec son nouveau modèle Octo Finissimo Ultra COSC, certifié chronomètre. Non contente d'être extrêmement mince, cette montre est également un chef-d'œuvre de précision et de fiabilité, selon les dires de Bulgari.

L'origine d'une prouesse

Je me souviens encore du lancement de l'Octo Finissimo Ultra en 2022, aujourd'hui la troisième montre la plus fine au monde. Lors de cet événement, nous nous posions tous la même question chez Bulgari : « Peut-on… la prendre ? Oui ? Alors… peut-on… la mettre ? » Ces questions se posaient car nous avions tous en tête des rencontres récentes avec d'autres montres ultra-fines, si fragiles que seuls les horlogers des marques pouvaient les manipuler, sous l'œil anxieux des autres membres de l'équipe.

Contraste de robustesse : Contrairement à ses prédécesseurs, l'Octo Finissimo Ultra nous était ouvertement proposée à l'essai. « Si vous ne pouvez pas la porter, ce n'est pas une montre », affirme Bulgari.

Caractéristiques techniques

Comment est-ce possible ? La montre Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC affiche une épaisseur de seulement 1,70 mm, ce qui en fait la montre mécanique la plus fine au monde. Bulgari souligne également l'introduction d'un « nouveau standard en horlogerie » avec son mouvement BVL180 de 1,50 mm d'épaisseur, passant les tests de chronométrie officiels du COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

Excellence certifiée : La complexité des montres de luxe les empêche souvent de passer des tests indépendants de performance, rendant cette certification d'autant plus notable.

Un design révolutionnaire

Pour battre de 0,1 mm l'épaisseur de son prédécesseur de 2022, Bulgari a retravaillé le cristal de saphir, permettant ainsi de réaffirmer sa position face à Richard Mille qui avait brièvement usurpé le titre de la montre la plus fine avec son premier modèle Ultra.

Matériaux d'exception : Le boîtier de la nouvelle Octo Finissimo Ultra COSC est en titane ou, plus impressionnant encore, en platine.

Dimensions ajustées : Bien que très large, la montre présente un profil incroyablement fin, ressemblant plus à une illusion optique qu'à un garde-temps traditionnel.

Innovations horlogères

Chaque composant du calibre BVL180 a été disposé horizontalement pour minimiser l'épaisseur, une nécessité absolue pour cette montre sous les 2 mm d'épaisseur. L'affichage du temps est divisé en cadrans pour les heures et les minutes, et le disque des secondes, essentiel pour la certification COSC, tourne en satiné entre les minutes et le balancier.

Intégration subtile : Le fond de boîte révèle une autre innovation : les fonctions de remontage et de réglage de l'heure sont séparées, optimisant encore l'espace et réduisant l'épaisseur.

Un bracelet à la hauteur

Le bracelet est doté d'une boucle déployante qui s'intègre parfaitement dans le bracelet lui-même, une solution ingénieuse pour réduire l'épaisseur sous le poignet. Cette technique, déjà utilisée sur l'Octo Finissimo régulier, est ici perfectionnée pour offrir une expérience de port inégalée.

La montre Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC n'est pas seulement un exploit d'ingénierie horlogère ; c'est aussi un symbole de luxe et de sophistication. Disponible en édition limitée en titane et en platine, elle définit un nouveau paradigme dans le monde de l'horlogerie de luxe. Ne manquez pas de découvrir ce chef-d'œuvre, qui combine finesse extrême et performances horlogères exceptionnelles.