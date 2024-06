La Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver fait sensation – Une montre de plongée exceptionnelle !

Breitling vient de dévoiler une nouvelle version ultra-performante de sa Superocean vintage, qui se hisse d’emblée au rang de montre de plongée la plus pointue de la marque. La nouvelle Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver, dotée d’un boîtier en titane avec protection antimagnétique interne et d’un mécanisme innovant de verrouillage de la lunette, offre une étanchéité impressionnante jusqu’à 1 000 mètres de profondeur.

Un boîtier en titane robuste et antimagnétique

Si la Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver reprend les codes esthétiques de la Superocean Automatic 46 existante, elle se distingue par plusieurs améliorations qui en font une montre résolument différente. Les deux nouveaux modèles arborent un boîtier en titane de 46 mm de diamètre pour 14,5 mm d’épaisseur, avec des cornes de 24 mm et une longueur totale de 52,25 mm. Cette épaisseur supplémentaire (environ 1,3 mm) est nécessaire pour abriter le bouclier interne en fer doux, qui protège le mouvement des champs magnétiques perturbateurs.

Autres caractéristiques techniques de la Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver :

Lunette bidirectionnelle avec mécanisme de verrouillage à levier intégré à 9 heures

Verre saphir bombé traité antireflet

Couronne vissée signée entre deux protège-couronne arrondis à 3 heures

Fond vissé en titane

Étanchéité exceptionnelle jusqu’à 1 000 mètres, contre 300 mètres pour les modèles 46 mm en acier

Un cadran camouflage pour un look audacieux

Au lancement, la Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver est proposée en vert ou en noir, avec un cadran à motif camouflage. Hormis les coloris et les finitions, le design du cadran reste fidèle à celui de la collection Superocean actuelle, avec une disposition à trois aiguilles, des index appliques et une large échelle des minutes contrastante en périphérie.

Le design général de cette dernière génération de Superocean s’inspire de la Breitling Superocean Slow Motion vintage des années 1960 et 1970, tout en la réinterprétant en une montre de plongée classique à trois aiguilles, plutôt qu’en un chronographe comme le modèle vintage original. Comme le reste de la gamme Superocean, la nouvelle Superocean Automatic 46 Super Diver est dotée de Super-LumiNova sur toutes les aiguilles et tous les index (ainsi que sur le point zéro de la lunette) pour une lisibilité optimale dans l’obscurité.

Un mouvement de haute précision certifié COSC

La Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver est animée par le calibre 10 de la marque, qui diffère du calibre 17 équipant les modèles Superocean 46 mm standard et le reste de la gamme Superocean actuelle. Bien que les deux mouvements soient basés sur des calibres ETA familiers, le Breitling Cal. 17 est la version maison de l’ETA 2824, tandis que le Cal. 10 est dérivé de l’ETA 2892 supérieur, offrant une conception plus fine et une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz) avec une réserve de marche légèrement supérieure d’environ 42 heures.

Les deux mouvements sont des chronomètres certifiés COSC, garantissant une précision de -4/+6 secondes par jour. La conception plus fine du Breitling Cal. 10 permet aux nouveaux modèles Superocean Automatic 46 Super Diver de conserver un profil de boîtier à peine plus épais que leurs homologues 46 mm standard, malgré la présence de boucliers antimagnétiques internes.

Bracelet ou caoutchouc : à vous de choisir

Les deux versions de la Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver sont disponibles avec un bracelet en caoutchouc ou un bracelet en titane assorti, tous deux se rétrécissant de 24 mm aux cornes à 20 mm à l’endroit où ils se raccordent à leurs fermoirs déployants en titane signés. Le bracelet arbore le design habituel de la collection Superocean, à trois maillons inclinés avec des côtés brossés et des maillons centraux polis.

De son côté, le bracelet en caoutchouc reprend le même style texturé que celui du reste de la gamme Superocean actuelle, et est disponible en gris foncé ou en vert kaki pour s’assortir au coloris de chaque montre. Les bracelets en caoutchouc et en titane de la nouvelle Superocean Automatic 46 Super Diver sont tous deux équipés de fermoirs déployants à double poussoir, dotés de la dernière génération de système d’extension intégré de la marque, qui offre aux utilisateurs un réglage incrémentiel sans outil.

Un prix à la hauteur de sa technicité

En raison de leur mouvement supérieur, de leurs spécifications accrues et de leur construction entièrement en titane, les montres Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver sont plus chères que leurs homologues 46 mm en acier inoxydable. Les nouveaux modèles sont proposés à 6 300 € avec un bracelet en caoutchouc ou à 6 950 € avec le bracelet en titane assorti.

La nouvelle Breitling Superocean Automatic 46 Super Diver est nettement plus performante que les modèles 46 mm standard de la collection, et ces derniers ajouts à la gamme représentent désormais les montres de plongée les plus pointues et les plus professionnelles du catalogue actuel de Breitling. Avec son boîtier en titane, sa protection antimagnétique interne et son étanchéité poussée jusqu’à 1 000 mètres, cette montre de plongée d’exception saura séduire les amateurs de belle horlogerie et les professionnels les plus exigeants.