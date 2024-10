La Breguet Type XX ref. 3800 : un précurseur vintage des montres de réédition

La tendance des montres de réédition inspirées du patrimoine horloger, bien qu’apparemment récente pour certains passionnés, remonte en réalité aux débuts du phénomène de collection de montres vintage. La Breguet Type XX ref. 3800, lancé en 1996, illustre parfaitement cette première vague de rééditions qui atteint aujourd’hui l’âge vénérable de presque 30 ans. Examinons comment ce modèle emblématique se positionne dans le paysage horloger actuel.

L’histoire de la Breguet Type XX

La Breguet Type XX tire ses origines des spécifications militaires françaises de 1952 pour les chronographes de pilotes. Ces normes, connues sous le nom de Type 20, exigeaient :

Un cadran noir mat très lisible avec des chiffres arabes

Un mouvement chronographe avec fonction flyback

Une lunette tournante

Une précision de +8/-8 secondes par jour

Breguet, fort de son héritage aéronautique et de ses liens avec l’État français, a produit des modèles Type 20 pour l’armée de 1953 à 1960, ainsi que quelques milliers de versions civiles Type XX.

La renaissance du Type XX dans les années 90

Au milieu des années 90, Breguet avait changé de mains et appartenait à Investcorp S.A., une société de capital-investissement bahreïnienne. Dans le cadre d’une stratégie de revitalisation de la marque, Investcorp a décidé de ressusciter le design militaire le plus prisé de Breguet : le Type 20 des années 50.

C’est ainsi qu’en 1995, la ref. 3800 Breguet Type XX « Aeronavale » a été lancée, suivie en 1997 par la ref. 3820 « Transatlantique » avec date. Ces modèles sont restés parmi les plus populaires de la gamme Breguet jusqu’à leur arrêt en 2018.

Les caractéristiques de la Breguet Type XX ref. 3800

La Breguet Type XX ref. 3800 se distingue par plusieurs éléments :

Un boîtier en acier inoxydable de 39,5 mm de diamètre

Une épaisseur de 14,8 mm qui lui confère une présence affirmée au poignet

Un boîtier entièrement poli miroir, y compris l’insert de la lunette bombée

Le motif cannelé caractéristique de Breguet sur les flancs du boîtier

Une lunette unidirectionnelle de 12 heures (sur les premiers modèles)

Un fond de boîtier plein avec une gravure sobre de style militaire

Une étanchéité de 100 mètres

Un cadran alliant fonctionnalité militaire et raffinement

Le cadran du Type XX ref. 3800 illustre parfaitement la fusion entre l’inspiration militaire et l’élégance Breguet :

Des chiffres arabes larges et lisibles dans une police serif raffinée

Une aiguille centrale des secondes du chronographe en forme de « lollipop » subtilement galbée

Le logo Breguet en écriture baroque à 12h

Des sous-cadrans finement imprimés et équilibrés

Un compteur 30 minutes original à 3h avec des marquages tous les 2 minutes

Un cadran principal en noir mat à grain ultra-fin

Des sous-cadrans légèrement en retrait avec un motif azuré très fin

Un mouvement Lemania adapté par Breguet

Le Type XX ref. 3800 est animé par le Calibre 582, basé sur le Lemania 1350 :

Un chronographe flyback intégré

Une réserve de marche de 48 heures

Une fréquence de 28 800 alternances par heure

Une précision proche du chronomètre

Bien que non entièrement manufacture, ce mouvement reflète l’état de l’art des chronographes des années 90 et offre l’avantage d’être plus facile et moins coûteux à entretenir que les calibres Breguet plus complexes.

Un écrin spectaculaire

La Breguet Type XX ref. 3800 était livré dans un écrin unique en son genre :

Inspiré d’une aile d’avion

Fabriqué en aluminium sablé

Orné de rivets dorés

Doté d’une large fenêtre d’exposition

Ce boîtier illustre l’attention portée par Breguet aux détails, même dans la présentation de ses montres.

La place des rééditions vintage dans le marché actuel

Alors que les premières rééditions vintage approchent les 30 ans d’âge, elles constituent un segment de marché souvent sous-estimé. La Breguet Type XX ref. 3800 démontre que ces modèles offrent un équilibre intéressant entre :

Le charme et la patine des montres vraiment anciennes

La robustesse et la fiabilité des modèles plus récents

Un design fidèle à l’esprit d’origine, sans les compromis parfois présents dans les réinterprétations modernes

Pour les collectionneurs et les passionnés, ces premières rééditions représentent une opportunité d’acquérir un morceau d’histoire horlogère, à la croisée des chemins entre tradition et modernité. La Breguet Type XX ref. 3800 incarne parfaitement cette fusion, offrant une expérience horlogère unique et captivante.