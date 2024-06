La Atelier Holgur Frømand Edition Fumée Silver Tide : une montre de plongée anguleuse et moderne qui ne laisse pas indifférent !

Atelier Holgur, marque singapourienne aux racines nordiques, dévoile la Frømand Edition Fumée Silver Tide, une robuste montre de plongée au design distinctif. Avec son boîtier en titane Grade 5 et son cadran dégradé évoquant les reflets de la lune sur l’océan, cette nouveauté limitée à 8 exemplaires apporte une touche d’élégance contemporaine à l’univers des montres de plongée. Découverte.

Une architecture en titane Grade 5 audacieuse

Le boîtier de la Frømand Edition Fumée Silver Tide est réalisé en titane Grade 5, un matériau haute résistance qui se distingue par sa légèreté et sa teinte plus foncée que l’acier. Avec ses lignes anguleuses et ses cornes de lugs « shroudées », cette montre de 40 mm assume un look résolument moderne et urbain. On retrouve tous les attributs d’une véritable dive watch :

Une large lunette crantée traitée DLC noir avec une zone de 20 minutes mise en évidence

Des protège-couronnes massifs pour une prise en main optimale

Une étanchéité poussée à 300 mètres

Un cadran « Silver Tide » inspiré par les reflets lunaires

Le cadran dégradé de la Frømand Edition Fumée Silver Tide s’inspire des reflets de la lune sur la surface de l’eau lors des plongées nocturnes. Cette teinte fumée apporte une réelle profondeur à la montre, magnifiquement mise en valeur par la lunette noire. Côté détails, on apprécie :

Les larges index rectangulaires généreusement garnis de Super-LumiNova

Les aiguilles en forme de dague pour une lisibilité optimale

Le guichet de petite seconde légèrement creusé avec une finition concentrique

Un mouvement exclusif signé Schwarz-Etienne

La Atelier Holgur Frømand Edition Fumée Silver Tide est équipée d’un mouvement spécialement développé par la manufacture Schwarz-Etienne. Baptisé ASE 200, ce calibre automatique squelette de 198 composants dévoile de superbes finitions : surfaces microbillées, anglages polis main, micro-rotor gravé… Doté d’une confortable réserve de marche de 86 heures, il apporte une réelle valeur ajoutée à cette montre haut de gamme.

Des bracelets éco-responsables au look original

Pour habiller son dernier bijou, Atelier Holgur propose deux bracelets interchangeables en #tide, un matériau innovant fabriqué à partir de déchets plastiques océaniques recyclés. Livrés avec des boucles assorties en titane Grade 5, ils offrent un confort optimal et un look néo-rétro du plus bel effet. Un choix audacieux et écologique qui colle parfaitement à l’esprit de la marque.

Proposée à 11 500 CHF hors taxes en série limitée à 8 exemplaires, la Atelier Holgur Frømand Edition Fumée Silver Tide s’adresse aux amateurs de montres de plongée exclusives et avant-gardistes. Avec son design anguleux et ses matériaux innovants, elle se pose comme une alternative originale aux classiques du genre. Une belle réussite pour cette jeune marque qui n’a pas fini de nous surprendre !