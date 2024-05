Kylian Mbappé scintille avec la Hublot Classic Fusion King Gold Blue lors de sa célébration à Paris

Lors de la cérémonie des trophées UNFP, Kylian Mbappé n'a pas seulement brillé par son talent, mais aussi par son choix de montre, la Hublot Classic Fusion King Gold Blue, parfaitement assortie à son style pour fêter son cinquième titre de meilleur joueur de Ligue 1.

Une soirée sous le signe de l'élégance

Au Pavillon d'Armenonville, Kylian Mbappé a fait sensation, non seulement par son palmarès impressionnant mais également par son choix de garde-temps pour cette soirée de récompenses. Vêtu d'un costume Dior bleu nuit, le choix de la Hublot Classic Fusion King Gold Blue était en parfaite harmonie avec son ensemble, faisant de lui l'incarnation de l'élégance.

Costume Dior bleu nuit parfaitement accordé avec sa montre

Une présence élégante et mesurée lors de la cérémonie

La montre : un chef-d'œuvre de Hublot

La montre Hublot Classic Fusion King Gold Blue est un exemple frappant de l'expertise horlogère suisse. Avec son boîtier de 42 mm en or King Gold, un alliage unique enrichi de platine, cette montre représente un sommet de luxe et de sophistication. Le cadran bleu satiné soleillé, assorti aux index et aiguilles également en King Gold, renforce son allure luxueuse et son attrait visuel.

Boîtier en or King Gold de 18 K, poli et satiné

Cadran bleu satiné avec guichet de date

Un calibre remarquable

Animée par le mouvement automatique HUB1110, la montre offre une réserve de marche de 42 heures, garantissant non seulement performance et fiabilité, mais aussi une autonomie confortable pour le quotidien. La précision du mouvement est à la hauteur des standards de qualité que Hublot s'est engagé à respecter.

Mouvement à remontage automatique HUB1110

Réserve de marche de 42 heures

Un accessoire de célébration idéal

Le choix de cette montre par Kylian Mbappé n'est pas anodin. Symbolisant la réussite et le prestige, la Hublot Classic Fusion King Gold Blue reflète non seulement le statut d'élite de Mbappé mais aussi son goût impeccable pour les accessoires de luxe qui complètent son style. Pour célébrer un cinquième titre consécutif de meilleur joueur, rien n'était trop beau, et cette montre à 23.900 euros était le choix parfait pour une telle occasion.

Un symbole de réussite et de luxe

Parfaitement assortie à l'occasion et à la tenue de Mbappé

En choisissant la Hublot Classic Fusion King Gold Blue pour marquer cette soirée, Kylian Mbappé a non seulement célébré ses réalisations sportives, mais il a également affirmé son statut d'icône de style, montrant que l'élégance et la performance peuvent se marier à la perfection.