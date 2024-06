King Seiko sort sa nouvelle collection de montres habillées KS1969 !

King Seiko, la marque horlogère japonaise positionnée entre Seiko et Grand Seiko, vient de dévoiler sa dernière collection de montres habillées KS1969. Inspirées d’un modèle vintage de 1969, ces nouvelles créations allient design rétro et technologies modernes pour un résultat des plus séduisants. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ces montres élégantes qui risquent bien de faire parler d’elles.

Un boîtier coussin inspiré d’un modèle vintage

Les nouvelles montres habillées King Seiko KS1969 s’inspirent directement de la King Seiko 45KCM de 1969, qui avait introduit un boîtier coussin inédit à l’époque. Ce design a ensuite influencé de nombreuses créations de la marque dans les années 70.

Si l’esthétique générale des nouvelles KS1969 rappelle celle de leur ancêtre, elles bénéficient de matériaux et de méthodes de fabrication modernes :

Boîtier en acier inoxydable de 39,4 mm de diamètre pour 9,9 mm d’épaisseur

Étanchéité de 50 mètres pour une protection contre les éclaboussures du quotidien

Résistance magnétique jusqu’à 4 800 A/m

Verre saphir bombé avec traitement antireflet

Fond vissé avec logo King Seiko gravé

Quatre versions de cadrans pour tous les goûts

La collection King Seiko KS1969 se décline en quatre versions, chacune arborant un cadran différent :

SJE109 : cadran argenté avec une texture évoquant le paysage urbain moderne de Tokyo

: cadran argenté avec une texture évoquant le paysage urbain moderne de Tokyo SJE111 : cadran violet « Edo », une couleur traditionnelle japonaise célébrée pendant la période Edo

: cadran violet « Edo », une couleur traditionnelle japonaise célébrée pendant la période Edo SJE113 : cadran vert dégradé rappelant la végétation naturelle de Tokyo et ses environs

: cadran vert dégradé rappelant la végétation naturelle de Tokyo et ses environs SJE115 : édition limitée célébrant le 100e anniversaire de Seiko, avec un cadran bleu-vert texturé évoquant les écailles d’un dragon (signe astrologique japonais de 2024)

Tous les cadrans sont ornés d’index appliques façon bâton et d’une date à 3 heures. Les aiguilles et les index sont dépourvus de matière lumineuse pour un look épuré et raffiné.

Un mouvement automatique de haute précision

Les montres King Seiko KS1969 sont équipées du calibre automatique Seiko 6L35, un mouvement slim qui offre des performances supérieures aux calibres d’entrée de gamme de la marque :

Fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz)

Réserve de marche d’environ 45 heures

Précision de -10/+15 secondes par jour

Si cette précision est meilleure que celle des calibres d’entrée de gamme de Seiko, elle reste en deçà des exigences du chronomètre.

Un bracelet acier raffiné aux finitions soignées

Les quatre versions de la King Seiko KS1969 sont proposées avec un bracelet en acier inoxydable à mailles multiples, composé de 13 rangs de surfaces alternant brossage et polissage. Le bracelet est équipé d’un fermoir à double poussoir pour une sécurité optimale.

Prix et disponibilité des King Seiko KS1969

Si les versions argentée (SJE109), violette (SJE111) et verte (SJE113) rejoignent la collection permanente de King Seiko, le modèle bleu-vert célébrant le centenaire de Seiko (SJE115) sera produit en édition limitée à 700 exemplaires.

Malgré leurs différences esthétiques et leur rareté, les quatre montres King Seiko KS1969 sont proposées au même tarif de 2 800 €. Un prix élevé pour une Seiko, mais qui se justifie par le positionnement haut de gamme de King Seiko et la qualité de fabrication de ces garde-temps élégants.

Avec leur design vintage revisité et leurs caractéristiques techniques modernes, les nouvelles montres habillées King Seiko KS1969 ont de sérieux arguments pour séduire les amateurs de belles mécaniques. Une collection à suivre de près pour tous les passionnés d’horlogerie nippone !