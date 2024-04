Karl-Leimon revient avec le design intemporel de la montre de terrain classique

Après le succès de ses modèles Majesty, Karl-Leimon présente une montre de terrain élégante au style classique, destinée à séduire un large public. Cette entreprise japonaise, fière de proposer des montres stylées et abordables fabriquées au Japon, continue sur sa lancée avec la collection Classic Field, mêlant subtilité et unicité dans un design inspiré des légendes horlogères.

Équilibre entre élégance et utilité

La montre Classic Field de Karl-Leimon est le résultat d'un effort pour allier élégance et praticité dans un design traditionnel et fluide. Avec un diamètre de 38mm et une hauteur incroyablement mince de 9.5mm, cette montre offre une proportion idéale. Le boîtier en acier inoxydable 316L présente des finitions polies et brossées, et malgré ses dimensions compactes, la montre garantit une résistance à l'eau de 100m. Chaque modèle est accompagné d'un bracelet en cuir embossé, assorti en couleur, conçu pour une transition fluide avec les cornes.

Palette de couleurs et finitions soignées

Disponible en bleu ou en noir, les cadrans de la Classic Field arborent une finition soleillée éclatante. Deux variantes sont proposées : la première avec des chiffres Breguet imprimés pour une allure raffinée, et la seconde avec des marqueurs appliqués pour un aspect plus sportif. Les aiguilles de style seringue polies et les marqueurs lumineux assurent une lisibilité optimale dans toutes les conditions.

Mouvement automatique Miyota 9039

Karl-Leimon a choisi le mouvement automatique japonais Miyota 9039 pour ses montres Classic Field. Ce calibre permet non seulement de maintenir la montre fine, mais aussi d'assurer une excellente précision de marche. Le 9039 fonctionne à 28 800 alternances par heure avec une réserve de marche de 42 heures, offrant une précision de -10/+30 secondes par jour.

Disponibilité et prix

La nouvelle Classic Field de Karl-Leimon, avec sa réalisation impeccable et son portabilité inégalée, est prête à conquérir le cœur des amateurs d'horlogerie. Proposée au prix de vente de 550 USD, elle est disponible dès maintenant en précommande pour 440 USD. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de Karl-Leimon.

En élargissant sa gamme mécanique avec la Classic Field, Karl-Leimon confirme son engagement envers l'excellence et l'accessibilité. Cette montre, alliant une exécution soignée et une portabilité sans pareille, promet d'être un succès auprès des connaisseurs. La Classic Field est plus qu'une montre, c'est une pièce qui allie tradition et modernité, prête à devenir un incontournable de votre collection.