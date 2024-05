Joie Enivrante avec la Gallet MultiChron Astronomic Réf. 999 Équipée du Valjoux 88

Une autre chasse de plusieurs années prend fin. Il m'a fallu patienter longtemps pour mettre la main sur cette Gallet MultiChron Astronomic Réf. 999, une montre extrêmement rare dotée du mythique calibre Valjoux 88 avec affichage des phases de lune. Une pièce d'exception qui vient compléter ma collection de chronographes Gallet vintage.

La Gallet Astronomic, une montre rare et convoitée

Cela faisait environ trois ou quatre ans que je n'avais pas vu une Gallet Astronomic en vente. La dernière fois, c'était sur eBay et le prix avait atteint la limite des 10 000 €. J'hésitais encore lorsque quelqu'un l'a achetée avant que je ne me décide. Quand l'opportunité s'est présentée à nouveau, j'étais fin prêt !

Les Gallet MultiChron Astronomic sont extrêmement rares sur le marché

Leur cote atteint facilement le double d'un chronographe Gallet « classique »

Il faut guetter régulièrement toutes les sources possibles pour espérer en dénicher une

Un coup de cœur inattendu pour les chronographes Gallet

En décembre dernier, j'ai eu la chance d'acquérir un chronographe Gallet Calendar Réf. 998 équipé du calibre Valjoux 72C. Depuis, cette montre ne quitte quasiment plus mon poignet, au détriment même de pièces bien plus prisées comme ma Heuer Autavia ou ma Breitling Avi 765 Lucy Digital.

Les proportions, les espaces, le marquage et les détails colorés du cadran de la Réf. 998 me séduisent totalement

Ce coup de cœur inattendu pour les Gallet a renforcé mon envie de trouver une MultiChron Astronomic avec phase de lune

Un défi de taille vu la rareté de ces montres, à moins d'avoir la chance de tomber sur la cachette secrète d'un vieux maître-horloger !

Le puissant calibre Valjoux 88 avec phase de lune

Introduit en 1944, le calibre Valjoux 72C que l'on trouve dans la Gallet Réf. 998 s'est vu adjoindre une complication phase de lune trois ans plus tard, en 1947, pour devenir le calibre 88 VZHCL (« Valjoux Zähler Heures Calendrier Lune »).

Le Valjoux 88 est un chef-d'œuvre de complexité et de qualité. Si vous ne jouez pas dans la cour de Patek Philippe, c'est probablement le meilleur choix pour un chronographe sportif avec triple quantième et phase de lune. On le trouve aussi chez Record, Doxa et même chez les plus prestigieux Heuer et Breitling.

Les phases de lune, une complication symbolique et poétique

Depuis des siècles, on prête à la Lune une influence sur le comportement humain : chasse aux loups-garous lors de la pleine lune, inspiration des artistes et des écrivains, discussions sur la fertilité et le taux de natalité…

Personnellement, lorsque j'ai du mal à dormir, je jette un œil par la fenêtre pour voir la phase de la Lune plutôt que de compter mes verres de la soirée ! Mais ai-je vraiment besoin de vérifier les phases lunaires sur ma montre ? Pour être honnête, jamais. Pourtant, depuis que j'ai cette complication au poignet, je trouve très amusant de le faire.

Certaines complications sont toujours utiles au quotidien, comme un chronographe pour la cuisson des pâtes

L'affichage des phases de lune n'a pas de réelle utilité pratique, mais il nous connecte au monde qui nous entoure

Sur un modèle à trois aiguilles, je ne penserais pas à regarder les phases de lune, contrairement à un chronographe

Gallet Réf. 998 vs Réf. 999 : match comparatif

Sur le papier, la Gallet Calendar Réf. 998 et l'Astronomic Réf. 999 sont très proches : mêmes poussoirs, mêmes cornes, mêmes boîtiers. Mais à y regarder de plus près, elles sont en réalité très différentes.

Pour moi, le compteur 12 heures nettement plus imposant de la Réf. 999 perturbe les magnifiques proportions de la Réf. 998 que j'affectionne tant. Les marquages sont également différents, avec un net avantage à la version la plus épurée selon moi.

Ma première montre avec phase de lune

Même si la Gallet Réf. 998 reste ma préférée, la Réf. 999 a su conquérir une partie de mon cœur. C'est ma toute première montre avec phase de lune.

Chaque fois que je porte ce chronographe Gallet Astronomic, mon regard est attiré par le petit sourire de la Lune sur le cadran. Si je ne suis pas trop occupé à cet instant, cela me fait penser à notre astre lunaire, me plongeant dans des réflexions inhabituelles et agréables.

Si vous n'avez encore jamais eu de montre avec phase de lune, je vous encourage vivement à tenter l'expérience, pourquoi pas avec une Gallet. Bonne chasse à tous !