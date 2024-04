JO 2024 : Découvrez les nouvelles Omega Speedmaster Chronoscope pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 !

À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, Omega lance deux nouveaux modèles de la montre Speedmaster Chronoscope, en acier inoxydable et en or Moonshine 18 carats. Voici un aperçu détaillé de ces éditions spéciales qui célèbrent la grandeur de l'événement.

Contexte olympique et nouveautés d'Omega

Le coup d'envoi des Jeux Olympiques à Paris est prévu pour le 26 juillet, marquant ainsi la 31ème participation d'Omega en tant que chronométreur officiel. Pour célébrer l'événement, la marque introduit deux nouvelles versions de sa célèbre Speedmaster Chronoscope : l'une en acier inoxydable, l'autre en or Moonshine 18 carats, toutes deux arborant un cadran aux couleurs noir, blanc et or, emblématiques des Jeux de Paris 2024.

Ces modèles spéciaux seront présentés dans un cadre exceptionnel puisque la cérémonie d'ouverture se déroulera autour de la Seine, une première mondiale.

Le Président français Emmanuel Macron a assuré que des plans de secours sont prêts en cas de nécessité.

Caractéristiques des Omega Speedmaster Chronoscope

La collection Speedmaster Chronoscope, lancée en 2021, se distingue par ses cadrans inspirés des modèles historiques d'Omega et ses fonctionnalités avancées de chronographe. Les nouvelles éditions conservent les dimensions originales avec un boîtier de 43mm de diamètre, mais offrent un design raffiné adapté à l'événement.

Les mouvements à remontage manuel 9908 et 9909 garantissent une précision exceptionnelle, validée par les certifications COSC et METAS.

Le dos du boîtier présente une médaille commémorative des Jeux Olympiques de Paris 2024, cachant la délicate décoration de Côtes de Genève.

Un cadran innovant et ses échelles multifonctions

La principale attraction de ces montres réside dans leur cadran « pie-pan » offrant trois échelles distinctes : tachymètre, pulsomètre et télémètre, permettant de mesurer diverses données avec précision et élégance.

Le tachymètre aide à calculer la vitesse moyenne, le pulsomètre à mesurer le pouls après 30 battements, et le télémètre à estimer la distance d'un événement sonore tel que le tonnerre, basé sur la vitesse du son.

Les versions en acier possèdent une lunette en aluminium anodisé, tandis que celle en or Moonshine est en céramique.

Prix et accessoires

Ces montres de luxe sont proposées à des prix qui reflètent leur qualité et leur exclusivité, avec la version en acier sur bracelet à 10 900 euros et en or Moonshine à 57 000 euros. Elles sont également disponibles avec un bracelet en cuir de veau perforé pour une touche plus sportive.

Conclusion sur les éditions olympiques

Après la réussite des modèles précédents pour les Jeux Olympiques, ces nouvelles Omega Speedmaster Chronoscope se distinguent par un design classique « panda » et des fonctionnalités adaptées aux amateurs de sport et de chronométrie précise. Que vous préfériez la robustesse de l'acier ou l'éclat de l'or, ces montres sont un hommage élégant à l'esprit olympique.

Ces créations ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais de véritables pièces de collection qui capturent l'essence des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour ceux qui cherchent un souvenir significatif de cet événement mondial, les nouvelles Omega Speedmaster Chronoscope méritent sans doute votre attention.