Jaeger-LeCoultre rend hommage à Monet avec une nouvelle série Reverso

La maison horlogère suisse dévoile trois montres exceptionnelles, chacune finement travaillée à la main par l’atelier Métiers Rares de Jaeger-LeCoultre. Cette collection exclusive célèbre l’art de Claude Monet et le savoir-faire horloger de la manufacture.

Un trio d’œuvres d’art au poignet

Jaeger-LeCoultre présente une nouvelle série de montres Reverso Tribute Enamel, rendant hommage aux célèbres peintures de Venise réalisées par Claude Monet. Cette collection, lancée en parallèle de la Biennale Homo Faber à Venise, se compose de trois modèles en édition limitée. Chaque montre arbore au dos du boîtier une reproduction miniature méticuleusement élaborée d’une scène vénitienne peinte par Monet.

La Reverso : une toile pour l’excellence artisanale

La Reverso, connue pour son design Art Déco élégant, sert de support idéal pour l’atelier Métiers Rares de Jaeger-LeCoultre. Ces garde-temps mettent en valeur plusieurs techniques artisanales :

La peinture miniature

L’émaillage

Le guillochage

Ces créations reflètent l’engagement de la marque envers la haute horlogerie et les arts décoratifs.

Trois chefs-d’œuvre de Monet à l’honneur

Chaque montre de la série rend hommage à une peinture spécifique de Monet :

San Giorgio Maggiore au crépuscule

Le Grand Canal

Le Palais des Doges

La miniaturisation de ces œuvres sur les surfaces réduites des fonds de boîtier a nécessité un savoir-faire exceptionnel. Le processus d’émaillage seul peut prendre jusqu’à 70 heures.

Un travail d’orfèvre pour capturer l’essence de Monet

Pour reproduire la profondeur et la texture des toiles originales de Monet, les artisans ont appliqué :

Jusqu’à 14 couches d’émail

De multiples cuissons à des températures atteignant 800°C

Des cadrans en harmonie avec l’art

Les cadrans de ces montres complètent l’œuvre d’art avec des motifs guillochés complexes, recouverts de plusieurs couches d’émail grand feu translucide. Le motif de chaque cadran fait écho aux thèmes de la lumière et du reflet, centraux dans la série vénitienne de Monet, renforçant l’harmonie esthétique entre le cadran et le fond du boîtier.

Une exclusivité rare

La série Reverso Tribute Enamel « Venice » de Jaeger-LeCoultre sera produite en quantité extrêmement limitée :

Seulement 10 exemplaires par modèle

Prix non communiqués à ce jour

Cette collection exceptionnelle témoigne de la maîtrise technique et artistique de Jaeger-LeCoultre, fusionnant l’art horloger suisse avec l’héritage pictural de Claude Monet. Ces garde-temps uniques s’adressent aux collectionneurs les plus exigeants, à la recherche de pièces alliant histoire de l’art et haute horlogerie.