Jaeger-LeCoultre réinvente l’art déco : Découverte des nouvelles montres Reverso One Precious Colours

La maison horlogère Jaeger-LeCoultre a récemment dévoilé ses modèles Reverso One Precious Colours, des pièces d'horlogerie qui célèbrent l'Art Déco et le savoir-faire méticuleux de ses artisans. Plongée dans l'univers du luxe où art, joaillerie et maîtrise du temps se rencontrent.

L'Héritage Art Déco au Coeur du Design

Les montres Reverso, avec leur célèbre boîtier rectangulaire pivotant, ont toujours été une vitrine du style Art Déco pour Jaeger-LeCoultre. Les deux nouvelles palettes de la collection Reverso One Precious Colours ne font pas exception. Leur fond recouvert d'un émail grand feu étincelant et serti de diamants rend hommage à cette période artistique emblématique avec une sophistication inégalée.

Chaque motif géométrique reflète les codes esthétiques de l'Art Déco : répétition, lignes droites, courbes dramatiques et couleurs audacieuses. Ces éléments sont magnifiquement incarnés par le travail minutieux de l'émail grand feu et des diamants incrustés, tous réalisés à la main dans l'Atelier Métiers Rares de Jaeger-LeCoultre.

L'Artisanat de l'Émail Grand Feu Détaillé

L'émaillage grand feu est un procédé complexe exigeant jusqu'à 80 heures de travail. Il commence par la pose d'une couche transparente sur la surface en or, suivie de multiples couches d'émail blanc opaque. Chaque couche doit sécher et être cuite avant l'application de la suivante. L'artiste dessine ensuite minutieusement les motifs géométriques à la main avant de peindre chaque segment coloré.

Fond en émail transparent puis blanc opaque

Dessin manuel des motifs géométriques

Application méticuleuse des pigments colorés

Cette technique nécessite des températures allant jusqu'à 800°C, et se conclut par une couche de fondant pour obtenir un fini brillant selon la technique genevoise.

Sertissage Précis et Horlogerie D'Exception

Lorsque le motif émaillé est terminé, le boîtier passe entre les mains d'un gemmologue qui y ajoute les diamants durant 45 heures supplémentaires. Ce processus requiert une grande habileté pour ne pas endommager le travail d'émaillage préalablement effectué. Les nuances bleues ou vertes visibles à la loupe attestent du soin apporté à chaque coup de pinceau.

Incrustation méticuleuse des diamants sans altérer l'émail

Variations subtiles des teintes bleues ou vertes selon le modèle

Au coeur du boîtier fin se trouve le mouvement manufacturé JLC Calibre 846, spécialement conçu depuis 1975 pour s'intégrer dans la forme rectangulaire si caractéristique des montres Reverso. Bien que sa réserve de marche soit limitée à 38 heures, son ajustement demeure simple grâce à ses fonctions basiques heure-minutes.

Entre Joaillerie Et Élégance Horlogère : Un Porté Distinctif

Avec son boîtier allongé et mince, le modèle Reverso One offre un port confortable sur le poignet. Ses dimensions harmonieuses (40mm x 20mm x 9.09mm) confirment son allure élégante aussi bien sur les poignets fins que plus robustes. Le bracelet en alligator assorti vient parfaire cette silhouette distinguée.