Jaeger-LeCoultre rafraîchit la ligne Polaris avec une nouvelle Geographic et deux nouveaux cadrans laqués

Jaeger-LeCoultre vient de dévoiler trois nouvelles montres Polaris, chacune arborant de nouveaux cadrans, mais la plus grande première est la nouvelle Geographic avec la dernière version du mouvement Calibre 939. Elle est rejointe par une Polaris Date et une Perpetual Calendar dans de nouvelles couleurs de cadran.

La Polaris Geographic : une montre double fuseau originale

La Polaris Geographic est dotée d'un cadran laqué gris océan dégradé avec une finition soleil centrale. Elle élimine le sous-cadran de la date pour un look épuré qui s'accorde bien avec ce nouveau cadran.

On retrouve un second fuseau horaire à 6 heures (réglé par une couronne à 10 heures, avec une ville de référence sur le cadran), un indicateur AM/PM et une réserve de marche autour de 10 heures. Le mouvement est visible à travers le fond du boîtier de 42 mm par 11,54 mm, tout en conservant une étanchéité de 100 m. C'est un très beau package et une approche intéressante d'une montre double fuseau horaire / mondiale. Le prix est de 16 100 $.

De nouveaux cadrans laqués pour la Polaris Date et la Perpetual Calendar

La version cadran vert de la Polaris Date est probablement l'une de mes montres préférées de la gamme JLC. Mais désormais, rejoignant les variantes à cadran noir et bleu dans la collection, nous avons le même cadran laqué gris océan dans la Polaris Date, également avec une finition soleil centrale.

Celle-ci omet les index à la fausse patine des cadrans noir et vert et s'en tient à une couleur bleu-gris avec des index en Superluminova blanc, une disposition de cadran « 12, 6, 9 », une date à 3 heures et une lunette rotative interne. Le boîtier en acier mesure toujours 42 mm par 13,92 mm d'épaisseur, cette épaisseur permettant d'obtenir une étanchéité supplémentaire de 200 m. Le prix est de 11 100 $.

Enfin, la version en or rose 18 carats de la Polaris Perpetual Calendar reçoit également un nouveau cadran en laque verte dégradée. Le boîtier est presque aussi petit que celui de la Geographic à 42 mm par 11,97 mm, avec une étanchéité de 100 m et la même lunette rotative interne. Le cadran a un aspect bombé et tridimensionnel. Le prix est de 52 500 $.

Notre avis sur ces nouveautés Polaris

La Polaris Geographic n'avait pas été mise à jour depuis sa sortie en 2018, et il s'agissait alors d'une édition limitée à 250 exemplaires. Il était donc grand temps de lui offrir un lifting. La nouvelle version a l'air un peu moins « worldtime » sans une lunette complète faisant tout le tour du cadran, mais la simplification du design, à la fois en supprimant la date et en modifiant l'affichage des villes, contribue grandement à rendre la montre plus cohérente.

La nouvelle couleur de cadran et la texture laquée font des merveilles sur la nouvelle Polaris Date, qui s'inscrit dans la lignée des précédentes versions et du langage de design mis à jour depuis 2019. Alors que les designs vieux de cinq ans peuvent commencer à paraître un peu datés, celui-ci reste relativement moderne, ce qui montre ce qu'un bon design (plus de petites améliorations) peut faire.

Le nouveau cadran de la Polaris Perpetual Calendar en or rose 18 carats est également magnifique, mais plus que tout, il me rappelle à quel point j'aime la Polaris Date verte. Je me demande à quoi cela ressemblerait dans un boîtier en acier, où je serais plus tenté d'essayer de mettre à profit les 100 m d'étanchéité.

Je n'avais pas beaucoup réfléchi à l'idée d'un « quantième perpétuel de sport » avant de voir cette montre en personne. Les Royal Oak QP ne sont pas assez étanches pour être considérées comme vraiment sportives, et l'Overseas QP n'est guère mieux mais n'existe qu'en métal précieux. La Polaris QP existe en acier (bien que pas avec ce cadran) et avec ses dimensions de 42 mm par un peu moins de 12 mm, ses 100 m d'étanchéité, et à la moitié du prix des autres options, elle se porte suffisamment bien pour que je pense qu'on puisse affirmer qu'il s'agit du meilleur rapport qualité-prix pour un QP de sport sur le marché.

Avec ces nouveaux modèles Polaris, Jaeger-LeCoultre nous rappelle à quel point cette collection est réussie et pertinente. Entre la Geographic qui apporte une vraie originalité avec son double fuseau, la Date qui se pare d'un superbe cadran laqué, et la Perpetual Calendar en or qui offre un quantième perpétuel sporty à un tarif raisonnable, il y en a pour tous les goûts. De quoi ravir les amateurs de belles montres !