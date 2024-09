Jaeger-LeCoultre frappe fort : une montre à 995 000 € en édition ultra-limitée qui redéfinit le luxe

La maison Jaeger-LeCoultre, surnommée « l’horloger des horlogers », vient de frapper un grand coup dans le monde de la haute horlogerie avec sa dernière création : la Master Hybris Artistica Calibre 184. Cette montre d’exception, limitée à seulement 10 exemplaires, allie complications horlogères de haut vol et finitions artistiques raffinées. Plongée dans l’univers exclusif de ce garde-temps qui repousse les limites de l’art horloger.

Un concentré de savoir-faire horloger

La Master Hybris Artistica Calibre 184 s’impose comme l’héritière directe de la Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, présentée en 2019. Cette nouvelle itération conserve les complications majeures de son aînée, tout en y ajoutant une dimension artistique inédite. Au cœur de cette montre bat le calibre 184, un mouvement à remontage manuel d’une complexité stupéfiante.

Ce mouvement intègre un ensemble de complications rarement réunies dans une seule montre :

Un Gyrotourbillon bi-axial , signature de la maison

, signature de la maison Un calendrier perpétuel bidirectionnel

bidirectionnel Une sonnerie Westminster (répétition minutes)

(répétition minutes) Une aiguille des minutes à seconde morte

Un mécanisme à force constante d’une minute

Avec ses 1 052 composants, le calibre 184 nécessite pas moins de cinq mois d’assemblage par un seul maître horloger. Une prouesse technique qui témoigne de l’excellence de Jaeger-LeCoultre dans le domaine des complications horlogères.

Un design qui sublime la technique

Le boîtier de la Master Hybris Artistica Calibre 184 est un véritable tour de force en matière de design et d’artisanat. D’un diamètre de 43 mm pour une épaisseur de 14,1 mm, il est composé de 80 éléments distincts. Disponible en or rose 18 carats (référence Q5253470) ou en or blanc 18 carats (référence Q5252470), le boîtier arbore des finitions alternant brossage, polissage et micro-sablage.

L’une des caractéristiques les plus marquantes de cette montre est sans conteste son cadran. Réalisé en saphir fumé transparent, il est encadré de plaques décoratives en émail Grand Feu. Ces dernières reprennent un motif géométrique linéaire que l’on retrouve également sur les flancs du boîtier, créant ainsi une harmonie visuelle saisissante.

Des complications horlogères d’exception

Le Gyrotourbillon de Jaeger-LeCoultre est l’une des complications les plus spectaculaires de l’horlogerie contemporaine. Contrairement à un tourbillon classique, il s’agit d’une structure sphérique qui tourne sur deux axes perpendiculaires, offrant une compensation optimale des effets de la gravité sur la précision du mouvement.

Le calendrier perpétuel intégré à la Master Hybris Artistica Calibre 184 présente la particularité de pouvoir être ajusté dans les deux sens. Cette fonctionnalité, rare sur ce type de complication, simplifie grandement l’utilisation de la montre et prévient tout risque d’endommagement du mécanisme lors des réglages.

La sonnerie Westminster est une complication rare et prestigieuse. Inspirée de la célèbre mélodie du Big Ben à Londres, elle nécessite quatre marteaux pour frapper les gongs, contre deux pour une répétition minutes classique. Le résultat est une symphonie mécanique qui égrène les heures avec une élégance toute britannique.

Un objet de collection ultra-exclusif

La Master Hybris Artistica Calibre 184 est proposée au prix de 995 000 €, ce qui la positionne clairement dans le segment le plus exclusif de la haute horlogerie. Limitée à seulement 5 exemplaires pour chacune des versions (or rose et or blanc), cette montre s’adresse aux collectionneurs les plus exigeants et aux amateurs d’horlogerie mécanique d’exception.

Le bracelet en alligator noir, doté d’une boucle déployante assortie au boîtier, vient parfaire l’élégance de l’ensemble. Chaque détail de cette montre a été pensé pour en faire un véritable objet d’art mécanique, reflétant le savoir-faire ancestral de Jaeger-LeCoultre tout en repoussant les limites de l’innovation horlogère.

L’expression ultime du savoir-faire Jaeger-LeCoultre

Avec la Master Hybris Artistica Calibre 184, Jaeger-LeCoultre réaffirme sa position de leader dans le domaine des montres ultra-compliquées. Cette pièce d’exception incarne la quintessence du savoir-faire de la manufacture, alliant tradition horlogère séculaire et innovations de pointe.

Pour les passionnés d’horlogerie, cette montre représente bien plus qu’un simple garde-temps. Elle est l’expression d’un art mécanique poussé à son paroxysme, où chaque composant, chaque finition, chaque détail est le fruit d’un travail minutieux et passionné. La Master Hybris Artistica Calibre 184 s’impose ainsi comme une véritable œuvre d’art au poignet, témoin de l’excellence horlogère suisse et du génie créatif de Jaeger-LeCoultre.

En créant cette pièce d’exception, Jaeger-LeCoultre ne se contente pas de démontrer sa maîtrise technique. La marque inscrit également son nom dans l’histoire de l’horlogerie contemporaine, en proposant une montre qui fera date par sa complexité, son raffinement et sa rareté. Pour les heureux propriétaires de l’un des dix exemplaires produits, la Master Hybris Artistica Calibre 184 représentera sans nul doute le fleuron de leur collection, un témoignage tangible du sommet de l’art horloger au XXIe siècle.