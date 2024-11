Jaeger-LeCoultre dévoile une nouvelle Reverso Tribute Émail pour l’Année du Serpent

À l’approche du Nouvel An lunaire, Jaeger-LeCoultre présente sa dernière édition annuelle de la Reverso Tribute Émail, célébrant l’Année du Serpent. Cette montre exceptionnelle en or rose 18 carats arbore un design élaboré et des finitions émaillées de haute précision, rendant hommage aux traditions artistiques et horlogères de la Maison.

Un hommage à l’Année du Serpent avec la Reverso Tribute Émail

Chaque année, Jaeger-LeCoultre enrichit sa collection de montres inspirées du Nouvel An lunaire avec des éditions limitées au design minutieux. Pour 2024, la Reverso Tribute Émail est dédiée au Serpent, un symbole de sagesse et de transformation dans la culture asiatique. Fidèle à la signature Art déco de la ligne Reverso, cette nouvelle édition adopte un boîtier rectangulaire en or rose 18 carats, assurant une esthétique élégante et intemporelle.

La Reverso Tribute Émail présente un cadran orné de marqueurs d’heures facettés et d’une minuterie chemin de fer, complétés par des aiguilles dauphine en or rose qui ajoutent une touche classique au design avant-gardiste de la montre. La finition Grand Feu émail confère au cadran une brillance exceptionnelle et assure une résistance aux épreuves du temps, renforçant le statut prestigieux de cette pièce.

Un serpent gravé à la main dans un nuage doré

Le côté réversible de la montre révèle un chef-d’œuvre de gravure : un serpent finement sculpté émerge d’une couronne de nuages dorés. Le motif des écailles du serpent est accentué par un traitement en rhodium noir, créant un fort contraste avec les nuages au fini sablé. Cette attention au détail, propre à Jaeger-LeCoultre, rend hommage aux techniques d’artisanat minutieuses qui incarnent l’excellence horlogère.

Chaque gravure est réalisée à la main, assurant que chaque montre est unique. Les détails complexes du serpent sont mis en valeur par des textures et des contrastes, symbolisant à la fois la puissance et la subtilité de cet animal mythique. Les amateurs d’horlogerie et de culture apprécieront l’aspect artistique autant que la maîtrise technique présente dans ce modèle.

Calibre 822 : un mouvement à remontage manuel d’exception

Au cœur de la Reverso Tribute Émail se trouve le calibre 822, un mouvement à remontage manuel conçu par la Maison. Avec une réserve de marche de 45 heures, ce mouvement garantit la fiabilité et la précision nécessaires pour cette montre d’exception. Le calibre 822 incarne le savoir-faire de Jaeger-LeCoultre en matière de mouvements compacts, adaptés aux boîtiers rectangulaires tout en maintenant un haut niveau de performance.

Ce calibre exclusif est finement assemblé et décoré à la main dans les ateliers de la manufacture, soulignant le travail artisanal qui caractérise chaque pièce. Ce mouvement souligne la dévotion de Jaeger-LeCoultre à l’innovation et à la perfection mécanique, deux qualités essentielles pour les collectionneurs de montres de prestige.

Une édition sur mesure pour les collectionneurs exigeants

La Reverso Tribute Émail Année du Serpent est disponible exclusivement sur commande, offrant aux collectionneurs une opportunité rare de posséder une montre véritablement unique. Chaque pièce est créée selon les préférences du client, permettant une personnalisation qui respecte les standards les plus élevés de la Maison. Disponible dans les boutiques Jaeger-LeCoultre et sur le site officiel de la marque, cette montre en édition limitée s’ajoute aux créations exclusives dédiées aux amateurs de haute horlogerie.

Cette montre, faite sur mesure, répond parfaitement aux attentes des connaisseurs à la recherche d’une pièce de collection exceptionnelle, alliant art, culture et technique horlogère. Jaeger-LeCoultre continue ainsi de célébrer les traditions et de ravir les passionnés de montres rares avec une Reverso Tribute Émail qui marie élégance et symbolisme.

La Reverso Tribute Émail Année du Serpent illustre parfaitement l’engagement de Jaeger-LeCoultre pour la tradition et l’innovation, offrant une œuvre d’art horlogère qui trouvera sans aucun doute une place de choix dans les collections les plus prestigieuses.