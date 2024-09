Jaeger-LeCoultre dévoile un chef-d’œuvre horloger : La Master Hybris Artistica limitée à 5 exemplaires !

Jaeger-LeCoultre frappe fort dans l’univers de la haute horlogerie avec sa dernière création : la Master Hybris Artistica Calibre 184. Cette montre d’exception, limitée à seulement 5 exemplaires, repousse les limites de la complexité horlogère et promet de faire sensation auprès des collectionneurs les plus exigeants.

Un concentré de complications horlogères

La Master Hybris Artistica Calibre 184 n’est pas une simple montre, c’est une véritable prouesse technique. Elle réunit trois des complications les plus prestigieuses de la Maison Jaeger-LeCoultre :

1. Le Gyrotourbillon bi-axial : une merveille mécanique qui compense les effets de la gravité sur la précision du mouvement.

2. Le calendrier perpétuel : capable de suivre les jours, les mois et les années sans ajustement jusqu’en 2100.

3. La répétition minutes : reproduisant le carillon de Westminster, elle sonne les heures, les quarts et les minutes sur demande.

Un boîtier d’exception

Cette pièce d’exception est habillée d’un boîtier en or rose 18 carats de 45 mm de diamètre. Un choix qui souligne le caractère précieux de cette montre tout en offrant une présence affirmée au poignet. Le boîtier abrite également un mécanisme à force constante d’une minute, une aiguille des minutes à seconde morte et un affichage de la date par saut.

Un cadran fascinant de complexité

Le cadran de la Master Hybris Artistica est une véritable œuvre d’art divisée en deux parties distinctes :

– La moitié inférieure met en valeur le Gyrotourbillon, encadré de manière symétrique par les marteaux de la répétition minutes.

– La partie supérieure est ornée d’un émail Grand Feu décoré d’un motif géométrique doré. Au centre, un sous-cadran en saphir fumé noir offre un aperçu fascinant sur les disques du calendrier.

Une édition ultra-limitée

La Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 184 est produite en série limitée de 5 exemplaires seulement. Cette rareté extrême en fait une pièce de collection immédiatement convoitée par les amateurs d’horlogerie fine du monde entier.

Un savoir-faire horloger inégalé

Cette montre est l’héritière directe du Calibre 184 introduit par Jaeger-LeCoultre en 2019. Elle représente l’aboutissement de décennies de recherche et développement au sein de la Manufacture de la Vallée de Joux. Chaque composant est minutieusement fabriqué, décoré et assemblé à la main par les maîtres horlogers de la maison.

Une montre qui défie le temps

Au-delà de sa complexité technique, la Master Hybris Artistica Calibre 184 est une véritable machine à voyager dans le temps. Son calendrier perpétuel lui permet de suivre avec précision le passage des jours, des mois et des années sans intervention humaine pendant plus de 80 ans.

Un investissement pour l’avenir

Bien que le prix ne soit pas officiellement communiqué, il est certain que cette pièce d’exception se positionne dans le haut du panier de l’horlogerie de luxe. Sa rareté et sa complexité en font un investissement potentiellement très intéressant pour les collectionneurs avisés.

Comment acquérir ce trésor horloger ?

Les amateurs intéressés par cette pièce unique peuvent se renseigner directement auprès de Jaeger-LeCoultre. La marque a mis en place un système de demande spécifique pour cette édition ultra-limitée, soulignant ainsi son caractère exceptionnel.

Une montre qui marque l’histoire de l’horlogerie

La Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 184 n’est pas simplement une montre, c’est un véritable manifeste horloger. Elle incarne la quête perpétuelle d’excellence et d’innovation qui anime la maison Jaeger-LeCoultre depuis sa fondation.

Cette création exceptionnelle démontre que malgré l’avènement des montres connectées et des technologies modernes, l’horlogerie mécanique traditionnelle a encore de beaux jours devant elle. Elle continue de fasciner et d’émouvoir les amateurs du monde entier par sa beauté, sa complexité et son ingéniosité.

La Master Hybris Artistica Calibre 184 est bien plus qu’une simple montre : c’est un chef-d’œuvre de miniaturisation, un condensé de savoir-faire séculaire et une preuve éclatante que la haute horlogerie suisse reste à la pointe de l’innovation. Une pièce qui fera assurément date dans l’histoire de Jaeger-LeCoultre et de l’horlogerie mondiale.