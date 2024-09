Jaeger-LeCoultre dévoile sa nouvelle collection Reverso Tribute : Un mélange explosif d’élégance et d’ihnnovation

La prestigieuse maison horlogère Jaeger-LeCoultre frappe fort en cette fin d’année avec le lancement d’une série de montres Reverso Tribute qui risque de bouleverser le marché. Entre nouveaux formats, matériaux inédits et complications spectaculaires, ces garde-temps promettent de séduire les collectionneurs les plus exigeants. Plongeons dans l’univers fascinant de ces bijoux mécaniques.

La Reverso Tribute : Un Hommage à l’héritage Art Déco

La collection Reverso Tribute de Jaeger-LeCoultre, lancée en 2016 pour célébrer les 85 ans de l’iconique boîtier rectangulaire réversible, continue d’évoluer. Ces nouvelles créations restent fidèles aux codes esthétiques originaux de 1931 : aiguilles Dauphine, index trapézoïdaux et minuterie chemin de fer. La Reverso, jadis conçue pour résister aux chocs sur les terrains de polo, s’est métamorphosée en un symbole d’élégance intemporelle.

La Reverso Tribute Monoface : L’essence de la simplicité

La Reverso Tribute Monoface se réinvente dans un format plus compact. Avec des dimensions de 40,1 mm de longueur, 24,4 mm de largeur et 7,56 mm d’épaisseur, elle se rapproche des proportions de la Reverso originale. Deux versions en acier inoxydable sont proposées : l’une arbore un cadran laqué bleu soleillé, l’autre un cadran opalin gris argenté. Le verso du boîtier reste vierge, invitant à la personnalisation.

Ces modèles sont animés par le calibre 822 à remontage manuel, offrant 42 heures de réserve de marche. Les bracelets Casa Fagliano, alliant cuir de veau lisse et saffiano, apportent une touche d’originalité supplémentaire.

La Reverso Tribute Duoface Small Seconds : L’Or rose à l’honneur

La Reverso Tribute Duoface Small Seconds se pare d’or rose dans cette nouvelle itération. Son boîtier de 47 mm x 28,3 mm x 9,6 mm abrite deux cadrans distincts. Le recto, d’un bleu soleillé profond obtenu par 20 couches de laque, affiche heures, minutes et secondes. Le verso argenté soleillé indique un second fuseau horaire avec un sous-cadran 24 heures. Le réglage du second fuseau s’effectue discrètement via un curseur dissimulé dans la carrure.

Cette merveille technique est propulsée par le calibre 854 à remontage manuel, doté d’une réserve de marche de 42 heures.

La Reverso Tribute Duoface Tourbillon : La haute horlogerie accessible

La Reverso Tribute Duoface Tourbillon fait son entrée fracassante en version acier, démocratisant ainsi cette complication d’exception. Son boîtier de 45,5 mm x 27,4 mm x 9,15 mm renferme un spectacle horloger fascinant sur ses deux faces.

Le recto présente un cadran gris soleillé sobre, mettant en valeur le tourbillon volant équipé du spiral breveté en forme de S. Le verso révèle un cadran guilloché Clous de Paris argenté soleillé semi-squelette, où trône un large pont squelette soutenant le tourbillon. Un indicateur jour/nuit complète ce chef-d’œuvre technique.

Au cœur de cette prouesse bat le calibre 847 à remontage manuel, offrant 38 heures de réserve de marche.

Un choix cornélien pour les amateurs d’horlogerie fine

Si les modèles Duoface Small Seconds et Duoface Tourbillon se distinguent par leurs complications sophistiquées, la nouvelle Reverso Tribute Monoface remporte la palme de la portabilité et de l’accessibilité. Les versions acier de la Reverso Tribute Monoface (argent Q7168420 et bleu Q716848J) seront proposées à 8 900 €. La Reverso Tribute Duo Small Seconds en or rose (Q3982590) s’affichera à 25 500 €, tandis que la Reverso Tribute Duoface Tourbillon en acier atteindra 111 000 €.

Une collection qui redéfinit les codes de l’horlogerie de luxe

Avec cette nouvelle collection Reverso Tribute, Jaeger-LeCoultre prouve une fois de plus sa capacité à innover tout en respectant son héritage. Ces garde-temps ne sont pas de simples montres, mais de véritables œuvres d’art mécaniques qui allient tradition horlogère suisse et design avant-gardiste.

Que vous soyez collectionneur averti ou simplement amateur de beaux objets, ces Reverso Tribute offrent un éventail de choix susceptible de satisfaire les goûts les plus exigeants. Entre l’élégance épurée de la Monoface, la praticité du double fuseau de la Duoface Small Seconds et la prouesse technique de la Duoface Tourbillon, Jaeger-LeCoultre démontre sa maîtrise inégalée de l’art horloger.