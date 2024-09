Jacob & Co. Oil Pump : la montre qui fait polémique et révolutionne le luxe horloger

Jacob & Co. frappe fort aux Geneva Watch Days 2024 avec une nouvelle génération de sa controversée montre Oil Pump. Plus compacte mais toujours aussi extravagante, cette création soulève des questions sur le rôle de l’horlogerie de luxe dans notre société.

Un concept audacieux qui divise

La Jacob & Co. Oil Pump est bien plus qu’une simple montre : c’est une déclaration. Conçue pour célébrer l’industrie pétrolière, elle s’adresse sans détour aux magnats du pétrole désireux d’afficher leur richesse. Cette approche assumée soulève des débats sur l’éthique et le rôle des montres de luxe dans un monde en pleine transition énergétique.

Un design repensé pour plus de portabilité

Par rapport à son prédécesseur, la nouvelle Oil Pump fait un pas vers la praticité :

Boîtier en or rose 18 carats et saphir de 44 mm (contre 49,5 mm auparavant)

Épaisseur réduite à 18 mm (-20%)

Couronnes repliables au dos pour un profil plus fin

Étanchéité de 30 mètres

Ces changements visent à améliorer le confort au porter, sans sacrifier l’extravagance qui fait la signature de Jacob & Co.

Un mouvement révolutionnaire au cœur de l’innovation

Le calibre JCAM53 à remontage manuel est le véritable tour de force de cette montre :

450 composants

Fréquence de 21 600 alternances par heure

Réserve de marche de 72 heures

Tourbillon volant simple axe visible côté cadran

Animation des derricks durant 35 secondes sur pression d’un bouton

Ce mouvement compact permet de réduire significativement les dimensions de la montre tout en conservant ses fonctionnalités spectaculaires.

Un cadran-sculpture qui ne laisse pas indifférent

Le cadran de l’Oil Pump est une véritable œuvre d’art miniature :

Scène d’extraction pétrolière en or rose

Deux derricks animés

Indicateur de réserve de marche inspiré d’un manomètre

Tourbillon volant au-dessus des aiguilles

Chaque détail contribue à créer un univers fascinant, célébrant sans ambiguïté l’industrie pétrolière.

Un prix à la hauteur de son public cible

Limitée à 88 exemplaires, l’Oil Pump est proposée au prix de 280 000 dollars. Un tarif astronomique qui, paradoxalement, n’en fait pas la montre la plus chère de Jacob & Co. Cette politique tarifaire témoigne de la clientèle très spécifique visée par la marque.

L’avis de notre rédaction : une prouesse technique qui questionne

La Jacob & Co. Oil Pump est indéniablement une prouesse technique et artistique. Son mouvement innovant et son design spectaculaire témoignent du savoir-faire exceptionnel de la marque. Cependant, son concept soulève des questions éthiques importantes.

D’un côté, on peut saluer l’audace de Jacob & Co., qui assume pleinement son positionnement ultra-luxe et sa clientèle. La marque ne prétend pas être ce qu’elle n’est pas et crée des pièces uniques pour un public très spécifique.

De l’autre, on peut s’interroger sur la pertinence d’une telle création dans un contexte de crise climatique et de transition énergétique. Célébrer l’industrie pétrolière de manière si ostentatoire peut sembler déconnecté des enjeux actuels.

Quoi qu’il en soit, le succès commercial de la première génération d’Oil Pump et le lancement de cette nouvelle version prouvent que Jacob & Co. a su trouver son public. Cette montre restera sans doute comme un témoignage fascinant de notre époque, reflétant les contradictions d’une société en pleine mutation.