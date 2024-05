IWC révolutionne l’horlogerie avec la technologie Ceralume : des montres en céramique lumineuse à 360° !

IWC vient d'annoncer une avancée majeure dans le domaine de l'horlogerie avec sa nouvelle technologie Ceralume. Cette innovation permet pour la première fois de créer des boîtiers de montres en céramique entièrement luminescents, combinant ainsi la résistance exceptionnelle de la céramique à un effet lumineux spectaculaire.

IWC, pionnier de la céramique en horlogerie

IWC n'en est pas à son coup d'essai dans l'utilisation de la céramique. En 1986, la marque avait déjà lancé la première montre avec boîtier en céramique, la Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph. Depuis, IWC a créé une large gamme de montres partiellement ou entièrement habillées de céramique, et a développé d'autres alternatives comme le titanium céramique Ceratanium.

Ceralume : une céramique luminescente révolutionnaire

La technologie Ceralume est le fruit d'un mélange homogène de poudres de céramique avec des pigments Super-LumiNova de haute qualité. Selon IWC, lors de tests en chambre noire, un prototype de montre entièrement luminescent fabriqué avec la technologie Ceralume a émis une lumière bleutée éclatante pendant plus de 24 heures.

Pour parvenir à ce résultat, IWC a travaillé avec la société suisse RC Tritec pour mettre au point un composé céramique dont la structure s'adapte aux pigments luminescents. Les ingénieurs d'IWC ont dû relever plusieurs défis, notamment :

Obtenir un mélange parfaitement homogène des matières premières malgré leurs différentes tailles de particules

Éviter les accumulations de particules

Adapter les paramètres du processus de frittage et de meulage du corps en céramique fritté spécifiquement pour la céramique lumineuse

IWC Pilot's Watch Chronograph 41 Ceralume : le premier prototype

La première montre à être équipée d'un boîtier en céramique luminescente Ceralume est l'IWC Pilot's Watch Chronograph 41 Ceralume. Elle arbore un cadran blanc luminescent et un bracelet en caoutchouc blanc enrichi de pigments Super-LumiNova.

Malheureusement, ce modèle n'est pour l'instant qu'un prototype et n'est pas disponible à la vente. IWC annonce cependant que la technologie Ceralume, en instance de brevet, servira de base à de futurs développements et lancements.

Un avenir prometteur pour la céramique lumineuse

Bien que la montre IWC Pilot's Watch Chronograph 41 Ceralume ne soit pas forcément la plus utilitaire, elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités créatives et ludiques dans le domaine de l'horlogerie. La combinaison de la résistance de la céramique et d'un effet lumineux intégral promet des montres à la fois robustes et spectaculaires.

Nul doute que cette innovation d'IWC suscitera l'intérêt des passionnés d'horlogerie et des amateurs de montres originales. Reste à voir quelles seront les prochaines créations de la marque exploitant cette technologie Ceralume révolutionnaire. Une chose est sûre : IWC n'a pas fini de nous surprendre et de repousser les limites de l'horlogerie moderne.