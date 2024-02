Célébrer l'amour et la complicité à travers une création horlogère qui ne manque pas d'audace, voilà la promesse de Swatch avec son tout dernier modèle IT'S A PLEASURE. Accessible à 145 euros, cette montre n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, mais une véritable déclaration d'intentions.

Un Design Audacieux pour des Moments Précieux

La collection Big Bold de Swatch s'enrichit d'un nouveau bijou horloger qui attire l'œil et suscite la curiosité. Son cadran bicolore marie avec élégance le blanc pur et le bleu ciel, tandis que ses aiguilles en forme de flèche, noires et blanches, brillent dans l'obscurité pour guider votre temps même dans les moments les plus sombres.

Cadran blanc et bleu ciel

Aiguilles luminescentes en forme de flèche

Mouvement à quartz précis

Une Composition Unique pour un Clin d'Œil Malicieux

Swatch ne se contente pas de créer des montres, elle offre des expériences. Le boîtier de 47 mm de diamètre, doté d'une épaisseur de 11,75 mm, dissimule une surprise inattendue : des pilules bleues mêlées à la biocéramique. Ces pilules ne sont autres que du Sildenafil, plus connu sous son nom commercial Viagra. Une métaphore audacieuse qui évoque la durabilité et la performance.

Boîtier enrichi en Sildenafil

Diamètre de 47 mm pour une présence affirmée au poignet

L'Art du Détail selon Swatch

Le bracelet biosourcé complète harmonieusement l'ensemble avec sa teinte bleu ciel assortie aux passants doubles et à la boucle. Cette attention aux détails fait de la montre IT'S A PLEASURE un choix tendance pour ceux qui cherchent à conjuguer style et discrétion.

Bracelet biosourcé confortable et écologique

Cohérence esthétique avec doubles passants et boucle assortis

L'emballage n'est pas en reste puisqu'il continue sur cette lancée pleine d'esprit. Le packaging lui-même joue sur les codes couleur du Sildenafil. À l'ouverture, il se déploie progressivement pour prolonger le suspense avant que vous ne découvriez ce garde-temps exceptionnel.