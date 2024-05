Inter Milan et Tudor : Une montre exclusive pour un 20e Scudetto historique

Suite à la victoire de l'Inter Milan en Serie A, le club de football s'est associé à Tudor pour créer une version exclusive de la montre Black Bay 58 aux couleurs des Nerazzurri. Découvrez cette pièce historique produite en seulement 1 908 exemplaires !

Une Deuxième Étoile sur le Cadran pour Marquer l'Histoire

Grâce à une victoire 2-1 dans le derby contre l'AC Milan, l'Inter Milan a remporté son 20e scudetto, un succès historique que le club a choisi de célébrer en collaborant avec Tudor sur une montre en édition limitée. La Black Bay 58 arbore fièrement la Deuxième Étoile, symbole de ce triomphe.

Un Design aux Couleurs des Nerazzurri

Cette montre exclusive rend hommage à la réussite de l'Inter Milan en reprenant les couleurs emblématiques du club :

Le logo de l'Inter sur le cadran

Un motif bleu ombré

Deux étoiles dorées

Chaque joueur de l'Inter devrait recevoir un modèle personnalisé avec son numéro de maillot.

Une Montre de Plongée Inspirée des Années 1950

Première montre de plongée de Tudor étanche jusqu'à 200 mètres, la Black Bay 58 arbore un cadran de 39 mm, des dimensions fidèles à celles des montres des années 1950. Les index, les aiguilles et la minuterie bénéficient d'une finition dorée qui se marie parfaitement avec la lunette en acier et en noir. Le tube de la couronne de remontoir est en acier brossé et le logo Tudor est également présent.

Où Admirer et Acheter cette Pièce d'Exception ?

Les fans pourront découvrir cette montre en édition limitée :

Dans les San Siro Lounges lors du match Inter-Lazio le 19 mai

À l'événement I M 2STARS le 20 mai au Castello Sforzesco

Elle sera ensuite disponible à l'achat en ligne, dans les boutiques Tudor de Milan et Rome, ainsi que chez les revendeurs agréés Tudor en Italie.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous procurer un morceau d'histoire du football italien avec cette montre Tudor Black Bay 58 Inter Milan. Une pièce collector qui ravira les passionnés du ballon rond et les amateurs d'horlogerie !