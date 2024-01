Innovation et tradition : La montre Longines Heritage Conquest allie modernité et héritage

À l'occasion du 70e anniversaire de la gamme Conquest, Longines puise dans son héritage pour réinventer une complication horlogère classique avec une touche d'élégance contemporaine. La nouvelle montre Longines Heritage Conquest Central Power Reserve se distingue par son affichage innovant et équilibré, combinant tradition et modernité dans un design qui saura captiver les amateurs d'horlogerie.

Design raffiné et taille moderne

Avec un boîtier en acier inoxydable de 38 mm de large, la montre Longines Heritage Conquest Central Power Reserve introduit une esthétique subtilement modernisée à la collection. Bien qu'elle soit légèrement plus grande que les modèles d'époque, cette taille est le reflet des tendances actuelles qui privilégient des dimensions plus contenues. Le design équilibré et les détails soignés tels que le cadran bombé et le profil élancé des cornes donnent à la montre une présence élégante au poignet.

La finition polie contrastée par le brossage vertical sur les côtés du boîtier enrichit visuellement l'ensemble. Le dos de la montre arbore un fond transparent en saphir permettant d'admirer le mouvement, tout en offrant une étanchéité adaptée à l'univers des garde-temps de ville avec une résistance à l'eau de 50 mètres.

Fidélité au modèle de 1959

L'attrait principal de la Longines Heritage Conquest Central Power Reserve réside dans son cadran fidèle au modèle original de 1959. Cette réinterprétation se pare d'un cadran champagne mat, ponctué d'indices dorés facettés et de mains seringues assorties. Mais c'est l'indicateur central de réserve de marche, composé de deux disques concentriques en rotation, qui fait toute l'exclusivité de ce modèle.

Fenêtre date à 12 heures encadrée pour une touche vintage.

Échelle rotative indiquant les heures restantes sur le disque extérieur.

Aiguille minimaliste imprimée sur le disque intérieur indiquant la réserve d'énergie disponible.

Cette configuration offre non seulement une lecture intuitive mais aussi un spectacle visuel évolutif grâce à son mécanisme complexe et innovant.

Moteur moderne sous cadran classique

Sous cet habillage rétro se cache un mouvement automatique moderne : le calibre L896.5, développé exclusivement pour Longines par ETA. Ce moteur offre une impressionnante réserve de marche de 72 heures avec un rythme battant à 25,200 alternances par heure. La précision est également au rendez-vous avec des performances surpassant les normes chronomètre sans pour autant être certifié comme tel.

Pour renforcer sa robustesse face aux champs magnétiques, Longines a équipé ce calibre d'un spiral en silicium, garantissant ainsi fiabilité et durabilité dans le temps. Le niveau de finition reste conforme aux attentes placées envers la marque avec un décor perlage pour les ponts et des vis bleuies sélectionnées ajoutant à l'esthétique du mouvement visible par transparence.

L'écrin final : Élégance classique renouvelée

Pour compléter cette pièce d'horlogerie exceptionnelle, la maison horlogère suisse a choisi un bracelet en cuir d'alligator noir, fidèle aux codes classiques du luxe discret. Disponible dès maintenant chez les distributeurs agréés, cela fait du Longines Heritage Conquest Central Power Reserve un choix séduisant pour les puristes recherchant un garde-temps au design intemporel doté des avancées techniques contemporaines. Son prix public conseillé est fixé à

3,800 USD.