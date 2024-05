Incroyable levée de fonds pour Only Watch malgré les déboires techniques de Christie’s

La prestigieuse vente aux enchères Only Watch a encore une fois fait des étincelles en récoltant 28 millions d'euros, malgré un incident majeur affectant le site de Christie's, questionnant la sécurité des données des enchérisseurs.

Un contexte difficile pour une vente réussie

Malgré une conjoncture marquée par des critiques et un boycott partiel lors de la précédente édition, Luc Pettavino, le fondateur de Only Watch, a su rallier des acteurs clés de l'horlogerie pour soutenir la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Cette année, 47 horlogers sur les 63 initiaux ont présenté des pièces uniques, générant un montant impressionnant de 28,3 millions CHF.

Persévérance remarquable de Luc Pettavino face aux défis.

Engagement solide des grandes maisons horlogères telles que Patek Philippe, F.P. Journe, et Richard Mille.

Le clou de la vente : une pièce de Patek Philippe

Le point d'orgue de la vente a été une montre de Patek Philippe, la référence 6301A, qui a réalisé à elle seule un montant supérieur à la somme des autres enchères. Vendue pour 15,7 millions CHF, elle a été acquise par Zach Lu, un collectionneur de renom. Cette vente souligne l'importance et la valeur exceptionnelle des pièces proposées lors de cet événement.

Une enchère record pour une montre en acier dotée d'une sonnerie et d'un répétiteur de minutes.

Attrait continu pour les pièces uniques et hautement collectibles.

Problèmes techniques chez Christie's : un impact non négligeable

La vente a été assombrie par un problème technique majeur sur le site de Christie's, obligeant les enchérisseurs à opter pour des méthodes traditionnelles telles que le téléphone. Ce dysfonctionnement a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des informations personnelles des collectionneurs, poussant Christie's à retarder une autre vente importante prévue cette semaine.

Interruption des enchères en ligne juste avant le début de la vente.

Concerns autour de la protection des données des clients suite à des problèmes techniques.

Des mesures réactives pour rassurer les clients

Face à cette situation, Christie's a mobilisé des experts technologiques supplémentaires pour résoudre les problèmes et sécuriser ses systèmes. La maison de vente reste déterminée à maintenir un haut niveau de service, comme en témoigne le report de la vente des montres de Michael Schumacher, afin de garantir une expérience optimale pour ses clients.

Engagement de Christie's envers la sécurité et la satisfaction client.

Mesures proactives pour contrer les effets des problèmes techniques.

La vente Only Watch 2024 restera dans les annales non seulement pour les montants record obtenus mais également pour les défis technologiques et de sécurité qu'elle a dû surmonter. Cette édition prouve une fois de plus l'importance de la vigilance technologique dans le monde connecté d'aujourd'hui, où la passion pour la haute horlogerie doit coexister avec une infrastructure numérique fiable et sécurisée.