Immersion avec la Christopher Ward C65 Dune GMT en sable blanc et vert kaki : un classique réinventé!

Découvrez la deuxième édition de la C65 Dune GMT de Christopher Ward, une montre qui défie les attentes par son style, ses spécifications et son prix.

Une première impression inoubliable

L'annonce de la seconde version de la montre Christopher Ward C65 Dune GMT il y a un mois a ravivé mon enthousiasme. Déjà impressionné par la première version l'année dernière, cette nouvelle itération ne fait qu'accroître mon admiration. Malheureusement, la première édition limitée à 200 pièces m'avait échappé, et l'attente pour cette réédition était palpable.

Un désir renouvelé pour un modèle qui avait marqué les esprits.

La combinaison de regret et d'anticipation envers les montres GMT récentes.

Caractéristiques de la nouvelle C65 Dune GMT

Le nouveau modèle de la C65 Dune GMT se présente avec un boîtier en acier inoxydable de 38mm de diamètre, résistant à l'eau jusqu'à 150 mètres et arborant une finition majoritairement brossée avec des chanfreins polis. Le design reste fidèle à l'esprit de la première version, offrant un mélange subtil entre rétro et modernité.

Un cadran sable blanc : Doté de marqueurs appliqués remplis de Super-LumiNova « Old Radium » et d'une échelle GMT 24 heures en vert kaki.

Un cristal saphir de type boîte : Renforçant le côté vintage tout en protégeant efficacement le cadran.

Renforçant le côté vintage tout en protégeant efficacement le cadran. Mouvement automatique Sellita SW330-2 : Visible à travers le fond de boîte transparent, avec une réserve de marche de 56 heures.

Expérience de port quotidien

Porter la nouvelle C65 Dune GMT est un véritable plaisir. Le bracelet Bader en acier est mon choix préféré bien que la montre soit également proposée avec un bracelet en toile de couleur camel et un autre en cuir couleur chêne vieilli. Sur le bracelet, la montre se positionne parfaitement sur le poignet, affirmant son caractère sans pour autant dominer.

Le système de micro-ajustement sans outil du bracelet assure un confort inégalé. Une présence équilibrée : Idéale pour les poignets de différentes tailles, cette montre maîtrise l'art de se faire remarquer avec subtilité.

Réflexions finales sur la C65 Dune GMT

Si le premier modèle était un coup de cœur immédiat, cette nouvelle version en sable blanc et vert kaki se découvre et s'apprécie avec le temps. Ses qualités de design, de confort et de fabrication en font une des meilleures montres de sa catégorie. Les deux versions sont exceptionnelles, chacune ayant ses propres attraits qui renforcent mon désir de les posséder toutes les deux.

Bien que différent, le nouveau modèle conserve l'essence de ce qui fait le succès de la C65 Dune GMT. Un amour pour les deux modèles : Chaque version a ses particularités qui la rendent unique et désirable.

Cette exploration détaillée de la Christopher Ward C65 Dune GMT en sable blanc et vert kaki démontre qu'elle est bien plus qu'une simple montre : c'est une œuvre d'art fonctionnelle, capable de séduire les amateurs de montres à la recherche de pièces à la fois classiques et contemporaines. Pour ceux qui envisagent une nouvelle acquisition, cette montre mérite définitivement une place de choix dans toute collection.