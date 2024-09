ID Genève révolutionne l’horlogerie de luxe avec sa collection Elements : quand l’écologie rencontre le psychédélisme

Dans un monde où la conscience environnementale devient primordiale, une marque horlogère suisse bouscule les codes du luxe avec une collection aussi audacieuse qu’écoresponsable. ID Genève dévoile sa série Elements, des montres qui allient haute technologie, design avant-gardiste et engagement écologique. Plongez dans l’univers fascinant de ces garde-temps qui pourraient bien redéfinir l’avenir de l’horlogerie.

Une ode à la nature en cinq éléments

La collection Elements d’ID Genève se compose de cinq modèles distincts, chacun rendant hommage à un élément naturel : la terre, l’air, le feu, l’eau et un mystérieux cinquième élément. Cette approche poétique se matérialise à travers des cadrans holographiques aux couleurs vibrantes, évoquant tantôt les profondeurs de l’océan, tantôt les flammes ardentes d’un brasier.

Ces cadrans, véritables prouesses technologiques, sont le fruit d’une collaboration avec Morphotonix, une entreprise suisse spécialisée dans les technologies d’impression de pointe. La technique de nano-gravure utilisée, habituellement réservée aux billets de banque et passeports, offre un rendu iridescent d’une profondeur saisissante. Les amateurs d’expériences psychédéliques y verront peut-être un clin d’œil à leurs voyages intérieurs…

L’écologie au cœur de l’innovation

ID Genève ne se contente pas de s’inspirer de la nature, la marque en fait le cœur de sa philosophie. Le boîtier de 37 mm de diamètre et 8,8 mm d’épaisseur est entièrement conçu en acier inoxydable recyclé localement. Cette prouesse écologique ne sacrifie en rien l’esthétique : les lignes à la fois angulaires et fluides, alternant finitions brossées et polies, confèrent à la montre une élégance intemporelle.

Le mouvement qui anime ces garde-temps n’est autre que le célèbre ETA 2892, mais dans une version remise à neuf. ID Genève pousse son engagement écologique jusqu’à utiliser des calibres reconditionnés, restaurés selon les spécifications d’origine. Un choix qui garantit non seulement la fiabilité, mais aussi la facilité de maintenance à long terme.

Personnalisation et durabilité

La collection Elements se distingue par sa modularité. Les amateurs peuvent opter pour un bracelet en acier inoxydable recyclé, parfaitement intégré au boîtier grâce à des maillons finement travaillés. Pour une touche plus décontractée et écologique, ID Genève propose également des bracelets en tissu à base de chanvre, développés en partenariat avec la marque allemande Revoltech.

Le système d’attaches ingénieux permet non seulement d’interchanger facilement les bracelets, mais aussi d’utiliser ceux de la collection Circular, offrant ainsi une multitude de combinaisons possibles.

Un prix qui défie la concurrence

Malgré son positionnement haut de gamme et ses innovations technologiques, la collection Elements se veut accessible. Avec un prix de départ fixé à 3 400 francs suisses (environ 3 200 euros), ID Genève propose une alternative séduisante aux grandes maisons horlogères, tout en offrant un engagement écologique sans compromis.

Une édition limitée qui ouvre la voie

La collection Elements est produite en série limitée de 500 exemplaires. Cependant, ce lancement marque une nouvelle direction pour ID Genève. Le design versatile et l’approche écoresponsable de cette collection laissent présager de futures déclinaisons, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque.

ID Genève prouve avec sa collection Elements qu’il est possible de concilier luxe, innovation et respect de l’environnement. Ces montres ne sont pas de simples garde-temps, mais de véritables manifestes portés au poignet. Elles incarnent une vision avant-gardiste de l’horlogerie, où la beauté n’est pas sacrifiée sur l’autel de l’écologie, mais sublimée par elle.

Pour les amateurs d’horlogerie en quête de sens et d’originalité, la collection Elements représente bien plus qu’un simple achat : c’est un engagement, une déclaration d’intention portée fièrement au poignet. Une chose est sûre, ID Genève vient de lancer un pavé dans la mare de l’industrie horlogère, et les ondes de choc ne font que commencer.