HYT T1 : une montre à fluide révolutionnaire qui allie tradition et innovation

La marque horlogère HYT, connue pour ses créations avant-gardistes utilisant des fluides pour indiquer l'heure, vient de lancer sa nouvelle collection T1. Avec un boîtier plus compact, un véritable cadran et une meilleure ergonomie, les quatre modèles de la série T1 marquent un tournant pour la marque. Découvrez comment HYT réinvente l'horlogerie hydromécanique avec ces montres aussi intrigantes que portables.

Un concept inédit : le cadran fermé

Jusqu'à présent, les montres HYT se distinguaient par leur cadran ouvert, dévoilant leur mécanique hydromécanique complexe. Avec la série T1, la marque opte pour un cadran fermé, une première dans son histoire. Ce choix audacieux ouvre de nouvelles perspectives en termes de design et de lisibilité, tout en conservant la signature visuelle unique d'HYT.

Les quatre modèles de la collection T1 arborent des cadrans aux couleurs variées : bleu, argent, saumon ou gris ardoise. Chaque cadran présente une finition « soleil » au centre et un brossage circulaire satiné le long de la piste des minutes et de l'anneau des heures. Un guichet de réserve de marche prend place entre 2h et 3h, tandis qu'une grande aiguille centrale indique les minutes.

L'indication des heures par fluide, marque de fabrique d'HYT

Bien sûr, l'élément signature d'HYT reste l'indication des heures par fluide. Sur les versions à cadran bleu et saumon, un liquide noir se déplace le long des chiffres arabes appliqués pour indiquer les heures. Les deux autres modèles utilisent quant à eux un fluide bleu.

L'un des aspects les plus intrigants de ces montres est la façon dont le tube capillaire en verre borosilicate, dans lequel se déplace le fluide, émerge du cadran à 6h. Ce détail ajoute au mystère de cette indication horaire si particulière. Et grâce au cadran fermé, la T1 est la création HYT la plus énigmatique à ce jour.

Un boîtier repensé pour plus de confort et de polyvalence

Si le boîtier de 45,3 mm de diamètre reste imposant, il a été redessiné pour offrir un meilleur confort au poignet. Proposé en titane ou en or rouge 5N avec traitement DLC noir, il adopte une forme octogonale adoucie par des flancs galbés et une couronne protégée par un imposant protège-couronne.

L'intégration du bracelet en caoutchouc est particulièrement réussie, avec une transition fluide entre les deux matériaux. Le système d'interchangeabilité rapide des bracelets est à la fois solide et facile à utiliser, permettant de modifier aisément le look de la montre en fonction de ses envies.

Un mouvement hydromécanique exclusif

Au cœur de la T1 bat le calibre exclusif 501-CM. Ce mouvement mécanique à remontage manuel de 352 composants offre une réserve de marche de 72 heures. Son architecture atypique rappelle celle d'une mini centrale électrique, avec ses deux soufflets qui compriment et dilatent le fluide pour indiquer les heures.

Le mouvement se pare de finitions soignées, avec des surfaces sablées et brossées, ainsi que des traitements noirs et argentés. Un spectacle fascinant à observer à travers le fond saphir, même s'il est agréable de ne pas avoir à le contempler en permanence grâce au cadran fermé.

Conclusion : HYT réinvente l'horlogerie hydromécanique avec la série T1

Avec la collection T1, HYT réussit le pari d'une montre hydromécanique plus accessible et polyvalente, sans sacrifier son identité avant-gardiste. Le cadran fermé, les couleurs bien choisies et le boîtier repensé confèrent à ces montres une allure à la fois originale et civilisée.

Proposée à partir de 48 000 CHF hors taxes pour les versions en titane, et 64 000 CHF pour le modèle en or, la série T1 reste une création exclusive. Mais elle ouvre la voie à un nouveau chapitre pour HYT, qui promet déjà de nouvelles complications dans les années à venir, comme un chronographe prévu pour 2026.

Une chose est sûre : avec la T1, HYT prouve qu'il est possible de bousculer les codes de l'horlogerie traditionnelle tout en rendant ses innovations plus accessibles. Une belle promesse d'avenir pour cette marque pas comme les autres.