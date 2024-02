Humour et horlogerie: Timex réinvente le temps des amours perdues avec seconde/seconde/

En parfaite symbiose d'humour et de style, Timex s'associe à seconde/seconde/ pour lancer une collection singulière qui joue sur le thème de la rupture sentimentale. Juste à temps pour la Saint-Valentin, découvrez la série « Q Timex x seconde/seconde/ Loser » ou « All My Exes are Losers », un clin d'œil espiègle aux amours déchus.

Une création humoristique au service du design

Au cœur de cette collaboration unique réside un élément de design particulièrement insolite : une aiguille des secondes personnalisée formant un « L » pour « loser », qui pointe initialement du doigt un « ex ». Cependant, au fil de sa rotation, l'aiguille se retourne vers celui qui porte la montre chaque minute, invitant ainsi à un sourire complice et à une introspection personnelle. Les marques expliquent que cette fonctionnalité vise à encourager les porteurs à réfléchir sur leur propre rôle dans leurs relations passées, estompant ainsi la frontière entre observateur et participant.

Cette édition spéciale redonne vie au design classique des années 70 du Q Timex, avec au choix un boîtier et un bracelet en acier inoxydable ou doré. Elle est rehaussée par une bague rotative supérieure et un compartiment de pile accessible. Le cadran est protégé par un cristal acrylique bombé, tandis que les marquages luminescents garantissent une lisibilité optimale dans l'obscurité.

Caractéristiques techniques et disponibilité

Résistance à l'eau jusqu'à 50M

Taille confortable du boîtier de 38mm avec entrecorne de 18mm

Au-delà de son design unique et de sa touche comique, la montre se veut pratique. Proposée entre 249 $ et 259 $ USD, la « Q Timex x seconde/seconde/ Loser » sera lancée le 9 février, disponible exclusivement via le site officiel de Timex. Cette pièce horlogère promet d'être non seulement un sujet de conversation mais aussi un compagnon original pour naviguer à travers les hauts et les bas amoureux.

L'esthétique rencontre l'autodérision

L'originalité de cette collaboration réside dans le fait qu'elle permet d'aborder avec légèreté des thématiques souvent sensibles telles que les échecs amoureux. En effet, en mélangeant humour et réflexion personnelle, Timex et seconde/seconde/ offrent plus qu'une simple montre ; ils proposent une expérience où le temps semble nous inviter à sourire de nos propres parcours affectifs.