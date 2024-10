Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot : Quand l’horlogerie suisse trinque avec le champagne français

L’univers du luxe vient d’être secoué par une collaboration horlogère et œnologique aussi inattendue qu’enivrante. Hublot, le maître de l’art fusion, s’associe à la prestigieuse maison de champagne Veuve Clicquot pour créer la Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot Polo Classic. Ce chronographe de luxe en édition limitée promet de faire pétiller les poignets des amateurs d’horlogerie et de bulles fines. Plongeons dans les détails de cette création qui marie l’excellence suisse à l’effervescence française.

Une alliance naturelle sous l’égide de LVMH

La Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot n’est pas le fruit du hasard. Ces deux marques iconiques appartiennent au groupe LVMH, ce qui explique cette synergie naturelle. Hublot, en tant que chronométreur officiel du Veuve Clicquot Polo Classic, célèbre cette collaboration à travers une montre d’exception.

Veuve Clicquot, fondée en 1772, est l’une des plus grandes maisons de champagne au monde. Son emblématique bouteille à l’étiquette jaune (en réalité plus proche d’un orange doré) est reconnaissable entre mille et symbolise l’excellence et le raffinement à la française.

Un design audacieux pour un chronographe d’exception

La Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot se distingue par son boîtier tonneau de 42 mm de diamètre et 14,1 mm d’épaisseur, taillé dans du carbone forgé à la finition mate givrée. Cette pièce unique dans la collection Spirit of Big Bang se caractérise par :

– Des glaces saphir sur la lunette et le fond du boîtier

– Une couronne caoutchoutée pour un remontage aisé

– Deux poussoirs de chronographe oblongs et angulaires

– Une étanchéité de 100 mètres

Le fond du boîtier arbore fièrement le numéro de série de chaque montre (sur 30 exemplaires) ainsi que le logo du Veuve Clicquot Polo Classic imprimé sur la glace saphir.

Un cadran sobre sublimé par des touches de couleur

Le cadran de la Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot reste fidèle à l’esthétique de la collection, tout en y apportant une touche d’originalité :

– Un design entièrement noir, rehaussé par une trotteuse centrale orange vif

– Un cadran en saphir transparent entouré d’un rehaut contenant les index et la minuterie

– Des éléments de chronographe et des index en noir ou gris foncé, s’harmonisant avec le boîtier en carbone forgé

– La couleur signature de Veuve Clicquot, un « jaune » tirant sur l’orange, qui apporte un contraste saisissant

Cette palette de couleurs soigneusement étudiée confère à la montre une allure à la fois sportive et élégante, parfaitement adaptée à l’univers du polo.

Un mouvement de chronographe éprouvé

Au cœur de la Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot bat le calibre HUB4700, un mouvement automatique de chronographe basé sur l’architecture du célèbre El Primero de Zenith. Ses caractéristiques techniques impressionnantes incluent :

– Une fréquence de 36 000 alternances par heure (5 Hz)

– Une réserve de marche d’environ 50 heures

– Une fiabilité et une précision héritées d’un des mouvements de chronographe les plus réputés de l’histoire horlogère

Bien que ce ne soit pas un mouvement manufacture Hublot, le HUB4700 offre des performances de premier ordre, dignes de ce chronographe de luxe en édition limitée.

Un écrin et des bracelets à la hauteur de l’événement

La Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot est livrée dans un écrin aux couleurs de la célèbre maison de champagne, soulignant le caractère exclusif de cette collaboration. L’attention aux détails se poursuit avec les bracelets :

– Deux options interchangeables : caoutchouc orange vif ou cuir d’alligator noir

– Des boucles déployantes en titane et céramique noire

– Une parfaite adéquation avec l’esprit sportif et luxueux de la montre

Une édition ultra-limitée pour collectionneurs avertis

La Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot se positionne comme une pièce de collection exclusive :

– Seulement 30 exemplaires produits

– Un prix de 33 600 dollars américains (environ 31 000 euros)

– Un positionnement tarifaire comparable aux modèles en céramique de la collection

Ce prix, équivalent à environ 500-600 bouteilles de champagne Veuve Clicquot Yellow Label, souligne le caractère exceptionnel de cette collaboration horlogère et œnologique.

Un mariage réussi entre horlogerie suisse et art de vivre à la française

La Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot incarne parfaitement la philosophie de fusion chère à Hublot. Cette montre réussit le pari de :

– Marier l’excellence horlogère suisse à l’art de vivre français

– Créer un objet unique qui transcende les frontières entre horlogerie et œnologie

– Offrir aux collectionneurs un chronographe de luxe en édition limitée au caractère vraiment unique

Conclusion : Une montre qui fait pétiller le monde de l’horlogerie

La Hublot Spirit of Big Bang Veuve Clicquot s’impose comme une pièce d’exception dans le monde de l’horlogerie de luxe. Elle incarne à la perfection l’esprit d’innovation et d’audace qui caractérise Hublot, tout en rendant hommage à l’héritage et au savoir-faire de Veuve Clicquot.

Cette collaboration horlogère et œnologique unique en son genre démontre une fois de plus la capacité d’Hublot à repousser les limites de la créativité horlogère. Que vous soyez un passionné de montres, un amateur de champagne ou simplement un collectionneur à la recherche d’objets rares, la Spirit of Big Bang Veuve Clicquot mérite amplement votre attention.

Avec seulement 30 exemplaires disponibles dans le monde, cette montre promet de devenir rapidement un objet de convoitise pour les collectionneurs les plus exigeants. Une façon unique de porter à son poignet un peu de l’effervescence et du prestige de deux des marques les plus emblématiques du luxe mondial.