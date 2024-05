Hublot révolutionne l’expérience client avec son Unico Experience digital !

La célèbre manufacture horlogère suisse Hublot vient de lancer une expérience en ligne unique en son genre. Baptisée Unico Experience, elle vise à offrir aux potentiels acheteurs une immersion fascinante au cœur des processus de fabrication de son mouvement chronographe maison, le fameux calibre Unico. Une plongée horlogère exceptionnelle, depuis le confort de son salon !

Le calibre Unico, fleuron de l'horlogerie Hublot

Le mouvement chronographe intégré Unico est l'une des plus grandes fiertés de Hublot. Entièrement développé et fabriqué en interne, il incarne tout le savoir-faire et l'expertise technique de la marque. Parmi ses particularités, on note la présence de la roue à colonnes sur la face avant du mouvement, visible à travers le cadran des montres Big Bang Unico. Un détail technique qui fait le bonheur des passionnés d'horlogerie.

Avec l'Unico Experience, Hublot souhaite mettre en lumière ce calibre d'exception et en dévoiler les secrets de fabrication au plus grand nombre. Une manière aussi de renforcer le lien entre la marque et ses clients, en les invitant à découvrir les coulisses de la création horlogère.

Une expérience digitale immersive et interactive

Concrètement, l'Unico Experience est accessible aux visiteurs inscrits sur le site Hublot.com. Par petits groupes, ils peuvent visionner des vidéos exclusives montrant l'assemblage des montres, tout en bénéficiant d'un guide qui les accompagne à travers des rendus 3D très détaillés du mouvement Unico.

Si la plupart des visiteurs verront des contenus pré-enregistrés, certains chanceux auront l'opportunité de se connecter en direct avec de véritables horlogers au travail. Une expérience unique, qui promet de passionner les férus de belle horlogerie.

Et si vous créiez votre propre Big Bang ?

Le clou du spectacle intervient à la fin de la visite. Les participants à l'Unico Experience auront en effet la possibilité d'utiliser un configurateur en ligne pour créer leur propre montre Big Bang entièrement personnalisée. De quoi se prendre pour un designer horloger le temps de quelques clics !

Cerise sur le gâteau, cette expérience se vit de manière 100% virtuelle. Elle est diffusée directement depuis la manufacture Hublot de Nyon, située au nord de Genève. Pas besoin donc de faire le déplacement en Suisse pour en profiter.

L'innovation au cœur de l'ADN Hublot

Avec cette initiative, Hublot prouve une fois de plus son goût pour l'innovation et les expériences client inédites. Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, s'est d'ailleurs félicité du lancement de l'Unico Experience :

« Chez Hublot, nous sommes ravis de présenter l'Unico Experience, qui témoigne de notre engagement indéfectible envers l'innovation et l'excellence dans le monde de l'horlogerie. Ce voyage immersif met non seulement en valeur notre mouvement chronographe maison iconique, mais offre également à nos estimés collectionneurs une opportunité sans précédent d'interagir avec nos horlogers dans un monde digital. »

Il ajoute : « Le configurateur spécial marque une étape passionnante, permettant à nos invités de personnaliser leur propre Big Bang unique. Cet événement exclusif souligne notre engagement continu envers l'innovation et les expériences de luxe personnalisées pour nos précieux clients. »

Quand horlogerie et gaming ne font qu'un

Pour mener à bien ce projet ambitieux, Hublot s'est appuyé sur son partenariat de longue date avec Epic Games, à qui l'on doit notamment le célèbre jeu vidéo Fortnite. La manufacture a ainsi pu bénéficier des technologies de pointe Unreal Engine et MetaHuman pour concevoir une expérience digitale à la hauteur de ses ambitions.

Vous êtes intrigué et vous avez envie de tester l'Unico Experience ? Pas de panique, vous avez jusqu'au 18 mai 2024 pour en profiter. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Hublot et laissez-vous guider dans les méandres de la création horlogère. Une aventure passionnante, qui ravira à coup sûr tous les amoureux de belles montres !