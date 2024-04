Hublot fait sensation à Watches & Wonders 2024 avec ses nouveaux Big Bang colorés

À Watches & Wonders 2024, le célèbre horloger suisse Hublot a marqué les esprits en mettant l'accent sur des innovations de couleurs et de matériaux dans sa collection existante. Voici un guide pratique de la collection mise à jour, toutes dotées de mouvements internes, du chronographe à retour en vol Big Bang Unico à la MP-11 de haut de gamme avec une réserve de marche de 14 jours.

Big Bang Unico et Big Bang Unico Ice Bang

La gamme rafraîchie commence avec trois nouveaux modèles Big Bang Unico, connus pour leur chronographe à retour en vol et mouvement interne. Les nouveautés incluent des versions en céramique orange et verte olive, ainsi qu'une impressionnante variante en saphir rose.

Matériaux innovants : céramique et saphir pour une esthétique renouvelée.

: céramique et saphir pour une esthétique renouvelée. Édition limitée : 250 pièces pour les modèles en céramique et 100 pièces pour ceux en saphir rose et noir.

La version Ice Bang réédite le modèle original de 2006, tout en modernisant les matériaux et le mouvement avec le calibre HUB1280 visible sur le côté cadran.

Square Bang Unico

Le Square Bang Unico offre un boîtier carré innovant en Magic Gold, un alliage résistant aux rayures combinant or jaune et céramique. Ce modèle est disponible soit en deux tons avec une lunette en Magic Gold et un boîtier en céramique noire, soit entièrement en Magic Gold, avec certains détails en céramique noire.

Magic Gold : Un alliage unique pour une durabilité et un style accrus.

: Un alliage unique pour une durabilité et un style accrus. Édition limitée : 200 pièces pour la version en Magic Gold.

Big Bang MP-11 Water Blue Sapphire

Le MP-11 impressionne avec un boîtier en saphir bleu glacier, une première pour Hublot. Cette montre majestueuse offre une réserve de marche de 14 jours grâce à ses sept barillets alignés sur le cadran, visibles à travers son boîtier translucide.

Esthétique glacée : Un saphir bleu pour une apparence fraîche et une vue imprenable sur le mécanisme interne.

: Un saphir bleu pour une apparence fraîche et une vue imprenable sur le mécanisme interne. Édition limitée : 50 pièces disponibles pour cette merveille technique.

MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde Black Carbon

Le MP-13 combine un tourbillon bi-axe et des indicateurs rétrogrades dans un boîtier en fibre de carbone avec une lunette en Texalium. Ce modèle illustre le style unique de Hublot qui marie complications classiques et matériaux modernes.

Design futuriste : Fibre de carbone et Texalium pour une apparence moderne.

: Fibre de carbone et Texalium pour une apparence moderne. Édition limitée : 50 pièces produites, une exclusivité pour les amateurs de montres techniques.

Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve

Cette montre tourbillon squelettée présente un boîtier en fibre de carbone noir et orange, offrant un contraste saisissant et une excellente lisibilité grâce à ses mouvements visuellement structurés.

Contraste audacieux : Un boîtier en fibre de carbone noir et orange pour un look contemporain.

: Un boîtier en fibre de carbone noir et orange pour un look contemporain. Édition limitée : 50 pièces, ajoutant une exclusivité à ce modèle spectaculaire.

Ces nouveautés de Hublot démontrent leur maîtrise de l'innovation en horlogerie avec des montres qui ne manqueront pas d'attirer l'attention des connaisseurs et des collectionneurs à Watches & Wonders 2024.