Hublot dévoile ses nouvelles Spirit of Big Bang Sang Bleu : un mariage audacieux entre horlogerie et art du tatouage

La maison horlogère suisse Hublot frappe fort avec ses dernières créations issues de sa collaboration avec le célèbre tatoueur Maxime Plescia-Buchi. Les nouvelles Spirit of Big Bang Sang Bleu en céramique bleue et en King Gold promettent de révolutionner le monde de l’horlogerie de luxe avec leur design avant-gardiste et leurs matériaux innovants. Plongeons dans l’univers fascinant de ces garde-temps d’exception qui repoussent les limites de l’art horloger.

Une collaboration artistique qui perdure

Depuis 2016, Hublot et Maxime Plescia-Buchi, fondateur du studio de tatouage Sang Bleu, ont uni leurs forces pour créer des montres à l’esthétique unique. Cette collaboration, initialement basée sur la série Big Bang, s’est étendue au fil des ans pour inclure d’autres modèles emblématiques de la marque.

En 2023, Hublot a introduit une série limitée de Spirit of Big Bang Sang Bleu, fusionnant le design tonneau caractéristique de la collection avec le langage géométrique distinctif de l’art de Sang Bleu. Aujourd’hui, la marque pousse encore plus loin l’innovation avec deux nouvelles iterations limitées : l’une en céramique bleue et l’autre en King Gold, l’alliage d’or propriétaire d’Hublot.

Deux modèles, deux personnalités distinctes

La première nouveauté, baptisée Spirit Of Big Bang Sang Bleu Blue Ceramic (réf. 648.EX.0151.RX.MXM24), arbore un boîtier en céramique bleue éclatante, parfaitement assorti aux détails bleus du cadran squelette et au bracelet en caoutchouc bleu. Cette montre incarne l’audace et la modernité, propres à l’ADN d’Hublot.

Son pendant, la Spirit Of Big Bang Sang Bleu King Gold Blue (réf. 648.OX.0151.RX.MXM24), conserve les éléments bleus sur le cadran et le bracelet, mais se pare d’un boîtier en King Gold. Cet alliage exclusif d’or rouge 18 carats, développé par Hublot, offre une teinte plus chaude et plus profonde que l’or rose traditionnel, conférant à la montre une aura de luxe inégalée.

Un design qui repousse les limites

Les deux modèles partagent un boîtier tonneau mesurant 42 mm de diamètre pour 15,7 mm d’épaisseur. Leur construction complexe intègre un verre saphir facetté sur le dessus, épousant parfaitement les lignes anguleuses du boîtier. Le fond transparent vissé, en céramique bleue ou en King Gold selon le modèle, permet d’admirer le mouvement finement travaillé.

La couronne de remontoir signée, flanquée de poussoirs de chronographe aux formes géométriques, renforce l’esthétique avant-gardiste de ces garde-temps. Avec une étanchéité de 100 mètres, ces montres allient style et fonctionnalité pour un usage quotidien.

Un cadran à la croisée de l’horlogerie et de l’art

Le cadran squelette des nouvelles Spirit Of Big Bang Sang Bleu est une véritable oeuvre d’art horlogère. Il reprend le design géométrique signature de Maxime Plescia-Buchi, avec des aiguilles avant-gardistes qui défient les conventions traditionnelles de lecture de l’heure.

Les deux compteurs de chronographe et l’indication des heures en bleu s’intègrent harmonieusement dans cette composition complexe. Un guichet de date, discrètement placé à 4h30, complète les fonctions.

La version céramique bleue se pare d’aiguilles rhodiées et d’inscriptions blanches, tandis que le modèle King Gold opte pour des aiguilles plaquées or rose et des marquages assortis, en parfaite harmonie avec son boîtier précieux.

Un cœur mécanique d’exception

Sous ce design spectaculaire bat le calibre HUB4700, un mouvement chronographe automatique basé sur l’architecture du légendaire El Primero de Zenith. Avec une fréquence élevée de 36 000 alternances par heure (5 Hz) et une réserve de marche d’environ 50 heures, ce mouvement offre une précision et une fiabilité exceptionnelles.

Hublot a poussé l’innovation encore plus loin en intégrant un élément régulateur en silicium, garantissant des performances supérieures et une plus grande constance dans la mesure du temps. Le squelettage raffiné du mouvement, visible à travers le cadran et le fond transparent, témoigne du savoir-faire horloger de la marque.

Un bracelet qui allie confort et design

Les deux modèles sont équipés d’un bracelet en caoutchouc intégré au boîtier, offrant un confort optimal au porter. Sa conception bi-matière originale combine une structure noire et une partie supérieure bleue, créant un contraste saisissant qui prolonge l’esthétique du cadran.

La Spirit Of Big Bang Sang Bleu Blue Ceramic est dotée d’un fermoir déployant en titane noir et céramique noire, tandis que la version King Gold arbore un fermoir en or King Gold, renforçant la cohérence esthétique de l’ensemble.

Une exclusivité pour les collectionneurs avisés

Fidèle à sa tradition d’exclusivité, Hublot propose ces nouvelles Spirit Of Big Bang Sang Bleu en éditions limitées. La version céramique bleue sera produite à 200 exemplaires, au prix de 29 800 euros. Plus exclusive encore, la déclinaison King Gold sera limitée à 100 pièces, proposée au tarif de 49 400 euros.

Ces garde-temps d’exception s’adressent aux collectionneurs et aux amateurs d’horlogerie en quête de pièces uniques, alliant innovation technique et design avant-gardiste. Bien que leur lisibilité puisse être considérée comme un défi, ces montres s’imposent comme de véritables œuvres d’art au poignet, témoignant de l’audace créative d’Hublot.

Les nouvelles Spirit Of Big Bang Sang Bleu en céramique bleue et King Gold illustrent parfaitement la philosophie d’Hublot : « L’Art de la Fusion ». Elles marient avec brio l’expertise horlogère suisse, l’innovation dans les matériaux, et l’expression artistique contemporaine, créant ainsi des garde-temps uniques qui ne manqueront pas de marquer l’histoire de l’horlogerie de luxe.