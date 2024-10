Hublot dévoile la Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI : Une merveille horlogère au service des rhinocéros

Hublot frappe fort en 2024 avec le lancement de sa quatrième édition limitée SORAI, la Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI. Cette pièce d’exception allie haute horlogerie et engagement écologique, marquant une nouvelle étape dans la lutte pour la protection des rhinocéros.

Une collaboration emblématique entre Hublot et SORAI

La maison horlogère suisse Hublot poursuit son partenariat avec SORAI (Save Our Rhinos Africa and India), une organisation de conservation fondée par l’ancien joueur de cricket international et ambassadeur Hublot, Kevin Pietersen. Cette collaboration, initiée en 2019, a déjà donné naissance à trois modèles remarquables. La nouvelle Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI marque cependant un tournant, tant par son design que par sa complexité technique.

Un design novateur pour une cause noble

Contrairement aux éditions précédentes basées sur le chronographe Big Bang, la Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI adopte un boîtier tonneau de 42 mm de diamètre et 13,25 mm d’épaisseur. Cette pièce se distingue par :

Un boîtier en céramique grise aux finitions polies et micro-sablées

Des glaces saphir sur les deux faces offrant une vue imprenable sur le mouvement

Une couronne de remontoir en titane noir avec une prise caoutchoutée

Une étanchéité de 30 mètres

Le design épuré et technique de cette montre reflète parfaitement l’esprit d’innovation d’Hublot, tout en rendant hommage à la cause des rhinocéros.

Un mouvement d’exception : le Calibre HUB6020

Au cœur de la Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI bat le Calibre HUB6020, un mouvement manufacture à remontage manuel doté d’un tourbillon. Ses caractéristiques impressionnantes incluent :

Une fréquence de 21 600 alternances par heure (3 Hz)

Une réserve de marche d’environ 115 heures

25 rubis et 183 composants

Un tourbillon de 60 secondes

Un indicateur de réserve de marche en forme d’arc

Les ponts du mouvement arborent une finition noire, s’harmonisant parfaitement avec l’esthétique générale de la montre.

Des détails qui font la différence

La Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI se démarque par plusieurs éléments distinctifs :

Un cadran squelette révélant les rouages du mouvement

Un petit rhinocéros stylisé à 3 heures, signature des éditions SORAI

Le logo SORAI imprimé sur la glace saphir du fond

Deux bracelets interchangeables : un en caoutchouc avec motif camouflage et un en tissu gris avec boucle en céramique noire

Ces détails soulignent l’engagement d’Hublot envers la cause des rhinocéros tout en offrant une expérience horlogère unique.

Une édition limitée au service d’une noble cause

La Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI (réf. 645.FX.8020.NR.SOA24) est produite en édition limitée de 30 exemplaires. Avec un prix de vente officiel de 110 000 dollars américains, cette montre se positionne comme la pièce SORAI la plus prestigieuse à ce jour. Une partie des bénéfices de chaque vente sera reversée à SORAI pour soutenir ses efforts de protection des rhinocéros.

L’engagement d’Hublot envers la conservation

Avec cette nouvelle édition, Hublot réaffirme son engagement envers la préservation de la biodiversité. La Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI n’est pas seulement une prouesse horlogère, elle est aussi un symbole fort de la responsabilité des marques de luxe dans la protection de l’environnement. En associant haute horlogerie et conservation, Hublot ouvre la voie à un luxe plus responsable et engagé.

La Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon SORAI représente bien plus qu’une simple montre de luxe. Elle incarne la fusion entre l’excellence horlogère suisse et un engagement profond pour la protection de la faune en danger. Pour les collectionneurs et les amateurs d’horlogerie sensibles à la cause environnementale, cette pièce offre une opportunité unique de posséder un chef-d’œuvre technique tout en contribuant à la sauvegarde des rhinocéros. Une montre qui marque non seulement le temps, mais aussi l’histoire de la conservation animale.