Hublot dévoile la Big Bang Unico Novak Djokovic : une montre de luxe au cœur des terrains de tennis

Hublot, la célèbre marque horlogère suisse, vient de présenter sa dernière création : la Big Bang Unico Novak Djokovic. Cette montre exclusive rend hommage au numéro un mondial du tennis et membre de la famille Hublot depuis 2021. Mais ce qui rend cette pièce unique, c’est l’utilisation de matériaux issus directement de l’équipement du champion serbe.

Un boîtier innovant fait de raquettes et de t-shirts recyclés

Pour concevoir le boîtier de la Big Bang Unico Novak Djokovic, Hublot a fait appel à ses partenaires Head et Lacoste, qui équipent respectivement Djokovic en raquettes et en tenues de tennis. Ainsi, pas moins de 17 t-shirts bleu foncé et 15 t-shirts bleu clair portés par le champion lors de la saison 2023 ont été mélangés à des raquettes usagées pour créer un matériau composite unique. Le résultat est un boîtier léger de 42 mm aux reflets bleutés et grisés, rappelant les couleurs emblématiques du joueur.

Un mouvement Unico allégé pour plus de performance

À l’intérieur de la montre bat le calibre Unico, un mouvement manufacture chronographe flyback automatique. Mais pour répondre aux exigences de légèreté d’une montre de sport, Hublot a remplacé le laiton traditionnellement utilisé par de l’aluminium anodisé bleu clair et gris. Cette prouesse technique a permis de réduire le poids du mouvement de 27%, tout en conservant ses performances et sa fiabilité.

Quatre bracelets interchangeables pour tous les styles

La Big Bang Unico Novak Djokovic est livrée avec quatre bracelets interchangeables, adaptés à toutes les occasions. Le premier, inspiré des bandeaux de tennis, est en tissu élastique et se fixe au boîtier par le système One Click. Le deuxième est un bracelet en velcro bleu clair avec une boucle sport en aluminium poli. Le troisième est en caoutchouc blanc avec un fermoir déployant en titane. Enfin, un mystérieux bracelet Lacoste viendra compléter cette collection.

Des détails qui font la différence

Chaque élément de la Big Bang Unico Novak Djokovic a été pensé pour évoquer l’univers du tennis. Le poussoir supérieur du chronographe arbore la couleur d’une balle de tennis, tandis que les vis de la lunette légèrement bombée rappellent la forme de ces mêmes balles. Au dos de la montre, la masse oscillante ajourée laisse apparaître le logo de Novak Djokovic. Enfin, la montre est livrée dans un coffret en chêne provenant de sources durables, accompagnée d’un bracelet Lacoste et d’un t-shirt dédicacé par le champion serbe.

Une pièce collector pour les passionnés de tennis et de montres

Limitée à seulement 100 exemplaires, la Big Bang Unico Novak Djokovic s’adresse aux collectionneurs et aux amateurs de beaux objets. Son prix de 54 900 € (environ 52 700 $) reflète l’exclusivité de cette pièce unique en son genre. Avec cette montre, Hublot réussit le pari de fusionner l’univers du tennis et celui de la haute horlogerie, tout en mettant en avant des valeurs chères à la marque comme l’innovation et le développement durable.

Que vous soyez fan de Novak Djokovic ou simplement amateur de montres originales, la Big Bang Unico Novak Djokovic ne manquera pas de vous séduire. Elle incarne parfaitement l’esprit avant-gardiste de Hublot et son engagement auprès des plus grands champions.