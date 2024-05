Huawei s’apprête à révolutionner le marché des montres connectées avec la Watch 5 Series !

Les amateurs de montres connectées peuvent se réjouir : selon les dernières rumeurs, Huawei serait sur le point de lancer une toute nouvelle montre, la Watch 5 Series. Cette dernière viendrait succéder à la très populaire Watch 4 Series, qui avait notamment marqué les esprits avec son édition spéciale Watch 4 Pro Space Edition. Mais que peut-on attendre de cette nouvelle venue dans la galaxie Huawei ? Design revisité, fonctionnalités inédites, date de sortie… On fait le point sur tout ce que l'on sait déjà !

Un nouveau design pour la Watch 5 Series ?

C'est le célèbre leaker Weibo Fixed Focus Digital qui a mis le feu aux poudres en suggérant l'arrivée imminente de la Watch 5 Series. Si peu de détails ont filtré sur l'apparence et les caractéristiques précises de cette nouvelle montre, une chose semble sûre : Huawei aurait prévu de revoir le design de sa prochaine génération de montres connectées.

Malheureusement, le leaker n'a pas donné plus d'informations sur la forme et la taille de la Watch 5 Series. On peut cependant imaginer que Huawei profitera de cette nouvelle version pour affiner encore le design de sa montre, tout en conservant les atouts qui ont fait le succès de la Watch 4 Series, à savoir :

Un écran AMOLED offrant une excellente lisibilité en toutes circonstances

Une lunette rotative pour naviguer facilement dans les menus

Un boîtier en acier inoxydable ou en titane, pour allier robustesse et élégance

HarmonyOS NEXT : le nouvel atout de la Watch 5 Series ?

Autre point qui devrait distinguer la Watch 5 Series de sa grande sœur : son système d'exploitation. Il se murmure en effet que cette nouvelle montre tournera sous HarmonyOS NEXT, la prochaine génération du système d'exploitation maison de Huawei.

Par rapport à la version actuelle, HarmonyOS NEXT promettrait notamment :

Une meilleure efficacité énergétique, pour une autonomie accrue

Une plus grande fluidité dans la navigation

De nouvelles fonctionnalités, encore gardées secrètes

De quoi donner un sérieux coup de boost à la Watch 5 Series, et la démarquer encore un peu plus de la concurrence tournant sous Wear OS (le système de Google) ou watchOS (celui d'Apple).

Date de sortie et prix : les grandes inconnues

Si la Watch 5 Series semble bel et bien dans les tuyaux, sa date de sortie reste encore très floue. Selon Fixed Focus Digital, la montre serait lancée « prochainement », laissant entendre une commercialisation dans un premier temps en Chine. Certains observateurs parient sur une présentation simultanée avec la très attendue série de smartphones Mate 70. Pour une disponibilité en Europe, il faudra sans doute patienter jusqu'à la fin de l'année.

Quant au prix de cette Watch 5 Series, là encore, le mystère reste entier. À titre de comparaison, les Watch 4, Watch 4 Pro et Watch 4 Pro Space Edition sont actuellement commercialisées aux alentours de 349€, 449€ et 649€ respectivement. On peut donc tabler sur un positionnement tarifaire similaire pour la Watch 5 Series, sauf surprise de la part de Huawei.

Une chose est sûre : avec cette Watch 5 Series, Huawei entend bien confirmer sa place de choix sur le marché ultra-concurrentiel des montres connectées haut de gamme. Design retravaillé, nouveau système d'exploitation, fonctionnalités inédites… Les promesses sont alléchantes, et on a déjà hâte d'en savoir plus ! Rendez-vous dans les prochains mois pour découvrir si la Watch 5 Series sera à la hauteur de nos attentes.