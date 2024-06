Holthinrichs présente les élégantes Signature Ornament et Signature Lab Series en édition limitée : des montres au design Art Nouveau inspiré par l’architecture et l’automobile classique

Holthinrichs dévoile aujourd'hui deux nouvelles créations : la Signature Ornament et la Signature Lab Series en édition limitée. Ces montres se distinguent par leurs cornes de boîtier élégantes et fluides, inspirées de l'architecture Art Nouveau et des ailes de voitures classiques.

La Holthinrichs Signature Ornament : un design gracieux et innovant

Le boîtier de 38,5 mm de la Signature Ornament est en titane de grade 5 avec des finitions brutes et brossées contrastées, y compris sur la couronne signée à 3 heures. La lunette et la carrure ont une forme concave, et le verre saphir bombé des deux côtés contribue à une épaisseur totale de 9,85 mm. Mais ce sont les superbes cornes de boîtier qui volent la vedette.

Michiel Holthinrichs, architecte de formation, a puisé son inspiration dans l'architecture Art Nouveau et les ailes de voitures classiques. Les cornes de boîtier, qui s'étendent sur 46 mm de bout en bout, épousent gracieusement la forme du boîtier tout en maintenant le bracelet avec élégance.

Des cadrans scintillants ou une version en céramique bleu de Delft

La Signature Ornament est proposée avec cinq options de cadran. Quatre d'entre elles partagent le même effet scintillant obtenu grâce à une pièce de métal brossé. Vous pouvez choisir entre l'or jaune 14K, l'or rose 18K, le rhodium blanc ou noir. Au-dessus de cette première couche se trouve un autre verre saphir bombé des deux côtés, sur lequel sont imprimés le logo Holthinrichs et tous les marqueurs des minutes. Enfin, un anneau en métal massif avec 12 dents sert d'index horaires.

En plus des cadrans scintillants, vous pouvez opter pour une édition bleu de Delft. Ce design rend hommage à la longue tradition potière de la ville de Delft, où se trouve l'atelier Holthinrichs. La base du cadran est en céramique blanche, tandis que le logo imprimé et les chiffres Breguet sont bleus, tout comme la céramique traditionnelle de Delft.

La Holthinrichs Signature Lab Series : une série limitée audacieuse

La Signature Lab Series pousse encore plus loin la complexité des cornes de boîtier. Si les dimensions et le matériau du boîtier sont identiques à ceux de la Signature Ornament, le boîtier est cette fois imprimé en 3D et fini à la main plutôt qu'usiné par CNC. Mais surtout, les cornes de boîtier fluides sont désormais ajourées pour les rendre encore plus élégantes.

Pour le cadran, Holthinrichs est revenu à son concept « Horlogerie Brut », qui consiste à créer des couleurs durables en utilisant le placage galvanique, l'anodisation ou la patine naturelle. Le cadran de la Signature Lab Series est fait main à partir d'une pièce de cuivre massif gravée d'un motif soleil. Holthinrichs y applique ensuite une patine, ce qui donne un résultat unique grâce au processus d'oxydation naturelle.

Même le rotor du mouvement Sellita SW300 a reçu une couche de patine grâce à un traitement thermique acide développé en interne. La Signature Lab Series est limitée à 30 exemplaires, et son prix reste à annoncer.

Avec ces nouvelles montres Signature aux cornes de boîtier élégantes et originales, Holthinrichs propose des créations plus habillées que ses modèles précédents. La construction du cadran de la Signature Ornament, avec un verre saphir entre le cadran principal et les index, est particulièrement remarquable. Nul doute que ces nouveautés sauront séduire les amateurs de belle horlogerie à la recherche d'une montre unique et raffinée.