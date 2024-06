Hodinkee et Merci s’associent pour créer une montre habillée au design unique et audacieux

Quand deux acteurs majeurs de l’horlogerie et du lifestyle unissent leurs forces, le résultat ne peut être que remarquable. C’est ce que prouve la nouvelle collaboration entre Hodinkee, le célèbre retailer parisien Merci et sa marque de montres Merci Instruments. Ensemble, ils dévoilent une montre habillée au design singulier, qui sort des sentiers battus avec son boîtier ni rond, ni carré.

Une seconde collaboration réussie entre Hodinkee et Merci

Ce n’est pas la première fois qu’Hodinkee et Merci joignent leurs talents. En 2020, ils avaient déjà collaboré sur la LMM-H01, une montre de type field watch en édition limitée arborant les couleurs emblématiques d’Hodinkee. Fort de ce premier succès, les deux partenaires remettent le couvert avec un nouveau projet ambitieux.

Leur défi cette fois-ci : créer une montre habillée élégante et essentielle, mais aussi audacieuse et distincte, le tout pour moins de 700$. Pari relevé haut la main avec cette pièce à l’esthétique vintage assumée.

Un boîtier atypique entre octogone et décagone

Le premier élément qui interpelle dans cette montre, c’est indéniablement son boîtier. Exit le classique rond ou carré, place à une forme hybride mêlant un profil décagonal et des composants octogonaux. Résultat : une pièce qui se démarque au premier coup d’œil, avec une vraie personnalité.

Réalisé en acier inoxydable, le boîtier mesure 36 mm de diamètre, une taille contenue idéale pour ce type de montre habillée unisexe. Il abrite un superbe cadran argenté brossé sur un fond anthracite, qui lui confère profondeur et caractère.

Un cadran rétro empreint de sobriété

Dans la plus pure tradition des montres des années 40, le cadran mise sur la sobriété avec des chiffres arabes dessinés dans une police de caractère sans empattement. Ils ressortent à merveille sur le fond anthracite qui apporte une touche de modernité.

Cadran argenté brossé sur fond anthracite

Chiffres arabes épurés façon années 40

Aiguilles forme feuille en acier

Verre saphir bombé

Ce cadran rétro est protégé par un verre saphir bombé qui accentue encore le style néo-vintage de la montre. Un vrai régal pour les amateurs de belles pièces intemporelles !

Un mouvement fiable et un bracelet en cuir de qualité

Sous son look délicieusement suranné, la Merci Instruments Beaumarchais H02 Limited Edition For Hodinkee cache un cœur mécanique moderne et robuste. Elle est en effet équipée d’un mouvement Miyota 9039 offrant environ 42 heures de réserve de marche.

Autre atout de taille : son bracelet en cuir de couleur miel, qui apporte une touche de chaleur et s’accorde à merveille avec le boîtier et le cadran. Comme un écho à la teinte cuivrée des aiguilles et des index.

Fabriquée en série limitée à 500 exemplaires, cette montre exclusive est proposée au prix de 675$. Une belle opportunité de s’offrir un garde-temps original et qualitatif, fruit de la rencontre de deux acteurs passionnés. Alors, prêts à craquer pour ce bijou horloger ?